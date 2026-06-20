Tunisie: Espérance ST - Les défenseurs Hamza Jelassi et Mohamed Ben Ali rempilent

L'Espérance sportive de Tunis a officialisé, samedi, la prolongation de contrat de deux de ses défenseurs : l'axial Hamza Jelassi et le latéral droit Mohamed Ben Ali.

Le club n'a pas communiqué la durée des nouveaux engagements. Les deux joueurs arrivaient en fin de contrat le 30 juin prochain.

Mohamed Ben Ali évolue sous le maillot sang et or depuis 2022, tandis que Hamza Jelassi a rejoint l'effectif en 2024.

Le comité directeur de l'Espérance sportive de Tunis avait nommé, en mai dernier, Chokri Ouaer, au poste de vice-président chargé de la section de football.

Pour rappel, la formation sang et or avait annoncé, début juin, être parvenue à un accord de principe entre son président Hamdi Meddeb, son vice-président chargé du football Chokri Ouaer et l'international algérien Youcef Belaïli, en vue d'une prolongation de deux ans.

Le gardien de but, Montassar Essid avait, en outre, été engagé jusqu'en 2029, en provenance de la JS Omrane.