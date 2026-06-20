Tunisie: CSS - Mehdi Frikha candidat de dernière minute - Rebondissement inattendu

Longtemps hésitant et pas très convaincu de présenter un projet sur le long terme, le président du comité de direction provisoire du CSS, Mehdi Frikha, a fini par céder après un ultime entretien qu'il a jugé «fructueux et très encourageant» avec le nouveau président du Haut Comité de soutien, Moncef Sellami.

La Presse -- Une décision prise sur le fil, au tout dernier moment de clôture de présentation des listes candidates pour l'exercice 2026/2028. Le 16 juin, dernier jour fixé par le Comité électoral indépendant pour la candidature aux élections du 3 juillet, les fans sfaxiens avaient la main sur le coeur suite aux informations qui ont circulé concernant l'absence de liste candidate.

Allait-on une nouvelle fois se diriger vers une direction provisoire de trois mois ? Au moment où tout espoir de renouer avec la stabilité semblait perdu, la prolongation de la date de candidature du mardi 16 juin (qui a coïncidé avec un jour décrété férié) au mercredi 17 juin a permis d'obtenir de justesse l'accord de Mehdi Frikha de couper avec le provisoire et de travailler sur un projet de deux ans durant lesquels il peut continuer le vaste chantier de réformes et de restructuration du club qu'il a déjà commencé.

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Ce coup de théâtre de dernière minute a été accueilli avec satisfaction dans le camp des Noir et Blanc. Il est vrai que le candidat pour la présidence du club a requis l'expérience nécessaire pendant les mois de gestion des affaires courantes avec une direction provisoire. En outre, son profil de bon gestionnaire qui ne dépense pas à tout - va joue pleinement en faveur de l'adhésion des supporters autour de sa candidature.

Le fait que Moncef Sellami ait pris en charge le règlement du litige avec le SRS concernant les 876 mille dinars lui revenant du transfert du joueur Alâa Ghram au club ukrainien Chakhtar Donetsk, a été un élément déterminant et un premier témoignage du grand soutien dont vont bénéficier Mehdi Frikha et sa nouvelle équipe de la part du Haut Comité de soutien.

En attente de validation

Dans son communiqué officiel dans la soirée du jeudi, le Comité électoral indépendant présidé par Chafik Gdoura, tout en prenant acte de la candidature d'une seule liste présidée par Mehdi Frikha, a reporté pour autant sa validation à mardi prochain, sous réserve de présenter l'originale du bulletin numéro 3 vierge de tous les membres et, à défaut, une déclaration sur l'honneur de la virginité de leur casier judiciaire au plus tard lundi.

Pas de nouveautés dans la liste présentée avec des membres du Comité de direction provisoire reconduits et pas d'hommes d'affaires poids lourds pour rassurer sur le plan financier. Ça va être très dur pour relever le premier défi important de ce mandat et parvenir avant le 30 juin à lever l'interdiction de recrutement, première condition pour bien entamer la nouvelle mission.