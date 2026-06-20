Tunisie: Athlétisme - Championnats arabes U16 et U23 en Égypte - Une nouvelle génération sur orbite

Les passionnés de l'athlétisme dans le monde arabe deviennent de plus en plus nombreux. Dans ces pays où on privilégiait jadis le football, c'est un regain d'intérêt remarquable pour le roi des sports.

En effet, l'Égypte accueillera à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 juin 2026 les premiers championnats arabes des moins de 16 ans et la troisième édition des championnats arabes des moins de 23 ans.

Les regards se braquent sur ces catégories de base qui englobent tout l'avenir potentiel des nations participantes. Ces championnats mettront en lumière une sélection de jeunes talents et d'athlètes qui se sont illustrés et qui viennent de tout le monde arabe.

La Tunisie est représentée par une solide délégation de 27 athlètes, hommes et femmes, qui incarnent l'avenir de l'athlétisme tunisien. Ils porteront les espoirs de relance dans différentes spécialités, avec pour objectif d'obtenir les meilleurs résultats et monter sur le podium.

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Cette joute offre une précieuse opportunité pour l'athlétisme tunisien qui multiplie les participations pour jauger des avancements de son plan de relance. En effet, cette discipline sportive est en mesure de fournir d'authentiques champions et ne pas se limiter à une ou deux spécialités. Cette nouvelle génération est capable de relancer ce sport qui a fourni des gages pour sa réussite.

Catégorie moins de 23 ans

Ryan Charni, Saif Zouidi, Mohamed Ali Zenoubi, Mohamed Khalil Fattouh

Mohamed Ammar, Iman Saai, Salma Bajia

Ghofrane Hammadi, Ferial Cheniba

Yasmine Ghouibi, Nada Trabelsi, Abir Zaafouri,

Catégorie moins de 16 ans

Ruslan Ben Saad, Mohamed Yassine Aneizi

Youssef Hassan, Louay Chouchan

Yahya Boukara, Iyad Al-Khadraoui

Adam Soulaimi, Emna Chouchan

Areg Hamrani, Maryam Ouarghi

Mariem Chabi, Maya Zineb Moslem

Malak Ben Zayed, Iris Attaoui