Tunisie: L'Iran menace à nouveau de fermer le détroit d'Ormuz

L'agence de presse officielle iranienne Mehr a rapporté ce samedi, citant le quartier général Khatam Al Anbiya -- le haut commandement militaire interarmées de l'Iran --, que le détroit d'Ormuz sera fermé à la navigation maritime.

Cette décision fait suite à de présumées violations de l'accord de cessez-le-feu par les États-Unis et « l'entité » sioniste.

Le commandement militaire a précisé que cette fermeture constituait une « première étape » en réponse à ce qu'il qualifie de manquement aux engagements, avertissant que d'autres mesures seraient prises si « l'agression » venait à se poursuivre.