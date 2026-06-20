Tunisie: Le grand bond en avant de la Tunisie

Pour les plus sceptiques, les évaluations réalisées par les institutions et organismes internationaux spécialisés constituent souvent le meilleur baromètre pour mesurer objectivement les réalités d'un pays. Les indicateurs publiés reflètent généralement les faits tels qu'ils sont, loin des perceptions, des procès d'intention et des jugements à l'emporte-pièce.

Le dernier rapport du Global Peace Index 2026, qui évalue 163 pays selon des critères liés à la sécurité intérieure, aux conflits et au degré de militarisation, en apporte une nouvelle illustration. Ses conclusions confirment la position favorable de la Tunisie dans un environnement régional et international marqué par une dégradation générale du climat sécuritaire.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Tunisie occupe désormais le 77e rang mondial et gagne 19 places dans le classement. Elle devance plusieurs pays de son voisinage immédiat. Dans un monde où les foyers de tension se multiplient et où la paix recule dans de nombreuses régions, cette performance mérite d'être relevée. Elle témoigne de la capacité du pays à préserver un niveau appréciable de stabilité, un atout précieux qu'il convient aujourd'hui de consolider et de mettre au service du développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus significatif encore, la Tunisie poursuit son redressement dans le Global Terrorism Index 2026 (GTI) en gagnant sept places supplémentaires. Un résultat qui vient confirmer une réalité souvent éclipsée par les discours pessimistes. Le pays est aujourd'hui bien plus sûr qu'il ne l'était il y a quelques années, notamment après 2011. L'absence d'attaque terroriste majeure depuis mai 2023 illustre parfaitement les progrès accomplis et atteste de l'efficacité des dispositifs mis en place pour préserver la stabilité du pays.

Ce qui est encore plus frappant et plus intéressant, notre pays vient d'enregistrer la plus forte amélioration de toute la région Mena. Le rapport indique que tous les indicateurs tunisiens se sont soit améliorés, soit sont restés stables, avec une amélioration particulièrement forte dans le domaine de la sûreté et de la sécurité (+8,1%). Un constat qui vient battre en brèche bien des idées reçues et démentir les lectures excessivement pessimistes de la situation du pays.

Pour autant, ces résultats encourageants ne signifient pas que tous nos problèmes sont réglés, ni qu'il faille nous endormir sur nos acquis. La stabilité est une opportunité, mais elle n'a de valeur que si elle est transformée en moteur de développement. Dans son poème, Les Révolutions. Lamartine écrivait : «Marchez ! L'humanité ne vit pas d'une idée ; elle éteint chaque soir celle qui l'a guidée». À l'heure où la Tunisie marque des points, il est temps de traduire ces avancées sécuritaires en victoires économiques.

La Tunisie doit aujourd'hui savoir capitaliser sur cet atout pour insuffler un nouvel élan à son secteur touristique, moderniser ses infrastructures aéroportuaires et de transport, renforcer son attractivité auprès des investisseurs, stimuler la croissance et restaurer la confiance des acteurs économiques. Autant de leviers indispensables pour relever les défis majeurs auxquels le pays est confronté, notamment le chômage.

Ces acquis doivent pousser les décideurs à rompre avec la frilosité. Il est temps de reconnecter le pays avec sa vocation historique. Celle d'une terre d'accueil des grands rendez-vous mondiaux, capable de rayonner de nouveau dans les instances culturelles, économiques et sportives internationales.

D'autant que la Tunisie a su s'ouvrir à de nouveaux marchés internationaux, tout en préservant ses relations privilégiées avec ses partenaires traditionnels. Une dynamique porteuse d'opportunités qu'il convient de consolider et de valoriser, sans la laisser échapper sous aucun prétexte.