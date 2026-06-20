Afrique du Nord: Canicules à répétition - La Tunisie face à une nouvelle réalité climatique

Les changements climatiques contribuent à la multiplication des vagues de chaleur, à leur intensification et à l'augmentation continue des températures, a indiqué samedi 20 juin 2026 l'expert en affaires agricoles Anis Ben Rayana. Celui-ci attribue principalement cette évolution à la hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Intervenant sur Express Fm, l'expert a souligné que les prévisions des Nations unies indiquent que les cinq prochaines années pourraient figurer parmi les plus chaudes jamais enregistrées.

Il a averti que les impacts de ces changements climatiques sont particulièrement préoccupants en Tunisie, notamment en ce qui concerne les températures et les ressources en eau, dans un contexte marqué par plusieurs années successives de sécheresse.

Selon lui, la Tunisie fait face à une crise hydrique de plus en plus sévère et figure parmi les pays en situation de pénurie d'eau. Il a rappelé que ces dernières années ont été marquées par des interruptions répétées de l'approvisionnement en eau potable.

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Cette situation a également des conséquences directes sur le secteur agricole, qui consomme près de 80 % des ressources en eau du pays, accentuant ainsi la vulnérabilité du secteur face au stress hydrique.

L'expert a enfin noté que plusieurs pays européens enregistrent également une hausse notable des températures durant cette période, confirmant une tendance mondiale au réchauffement climatique.