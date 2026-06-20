Tunisie: 45% des ingénieurs tunisiens sont des femmes

Près de 45 % des ingénieurs tunisiens sont des femmes, a révélé, ce samedi, le responsable du bureau de l'information de l'Ordre National des Ingénieurs Tunisiens.

S'exprimant sur les ondes de la Radio Nationale à l'occasion de la Journée internationale des femmes ingénieures -- célébrée chaque année le 23 juin --, il a précisé que l'édition de cette année est placée sous le signe de « L'intelligence de l'ingénierie ».

Cette célébration, orchestrée par le bureau des femmes ingénieures de l'Ordre, vise avant tout à mettre en lumière les réalisations exceptionnelles des femmes dans ce domaine et à valoriser leur esprit d'innovation.

Le porte-parole a également rappelé une donnée cruciale : avec une telle proportion de professionnelles, la Tunisie dispose du deuxième plus grand vivier de femmes ingénieures au monde.