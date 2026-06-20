Tunisie: Voici les 49 plages à éviter cet été en Tunisie

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Santé a annoncé, samedi 20 juin 2026, que 49 plages réparties sur l'ensemble du littoral tunisien présentent une qualité des eaux nécessitant d'éviter temporairement la baignade. Ces sites représentent environ 9 % des 539 points de surveillance intégrés au programme national de contrôle de la qualité des eaux de mer.

Selon les résultats des analyses effectuées dans le cadre de ce dispositif national, le gouvernorat de Ben Arous est le plus concerné avec 18 points où la baignade est déconseillée. Il est suivi par Bizerte avec 12 sites, Tunis avec 8 points, Nabeul avec 5, Gabès avec 3, Ariana avec 2 et Sousse avec un seul point concerné.

Le ministère précise toutefois que la grande majorité des plages tunisiennes respectent les normes sanitaires en vigueur. Le réseau national de surveillance couvre 539 sites répartis sur l'ensemble du littoral et repose sur des inspections de terrain, des prélèvements réguliers ainsi que des analyses périodiques de la qualité des eaux.

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Afin d'informer les estivants et de favoriser une baignade en toute sécurité, les autorités sanitaires ont mis à la disposition du public un tableau détaillant les zones concernées. Les vacanciers sont ainsi invités à privilégier les plages surveillées et conformes aux exigences sanitaires durant la saison estivale.

Le ministère de la Santé a également indiqué qu'il poursuivra le suivi de la situation tout au long de l'été, avec une actualisation régulière des données en fonction de l'évolution de la qualité des eaux et des résultats des analyses.

Cette opération de surveillance est menée en coordination avec les autorités régionales, les municipalités et les différentes structures concernées, afin de garantir la sécurité sanitaire des baigneurs et de préserver la qualité du littoral tunisien.

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