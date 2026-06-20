Tunisie: Hervé Renard - 'Je ne suis pas un magicien'

Nommé à la tête de la sélection tunisienne après le limogeage de Sabri Lamouchi, Hervé Renard a affiché sa détermination à relancer les Aigles de Carthage avant leur deuxième match de la Coupe du monde 2026 face au Japon. Le technicien français a insisté sur la nécessité du travail, de la discipline et de l'unité afin de permettre à la Tunisie de rebondir après sa lourde défaite contre la Suède.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur français a rejeté l'image de "sauveur" ou de "magicien" que certains lui attribuent.

"J'ai entendu dire que j'étais un magicien, mais je ne le suis pas. Il n'y a pas de magie dans le football. Il y a du travail, de la préparation, de la concentration et de l'efficacité au bon moment", a déclaré Renard.

Âgé de 57 ans, l'ancien sélectionneur de la Zambie, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de l'Arabie saoudite a été nommé en urgence après le départ de Sabri Lamouchi, consécutif à la lourde défaite des Aigles de Carthage face à la Suède (1-5) lors de la première journée du Mondial.

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Renard a appelé ses joueurs à se concentrer sur le présent et à retrouver un état d'esprit conquérant.

"Nous devons nous soutenir mutuellement, croire en nos chances et conserver cet espoir. Il existe un esprit de revanche au sein de cette équipe et j'espère qu'il fera la différence", a-t-il affirmé.

Le technicien français estime que la rencontre contre le Japon constitue déjà un tournant dans le parcours tunisien.

"Nous savons ce que nous devons faire. Face au Japon, le moment est venu d'agir afin de redonner le sourire aux supporters tunisiens. Notre objectif est simple : montrer un tout autre visage que celui affiché lors du premier match", a-t-il ajouté.

Renard a également salué l'état d'esprit de son groupe, qu'il juge réceptif et déterminé à réagir.

"J'ai découvert des joueurs ouverts d'esprit, désireux de prendre leur revanche et de retrouver leur honneur. Notre force devra être l'unité, la rigueur, la discipline et la capacité à jouer comme un seul bloc", a-t-il souligné.

La Tunisie affrontera le Japon lors de sa deuxième sortie dans cette Coupe du monde 2026. Les Japonais ont débuté leur tournoi par un match nul contre les Pays-Bas (2-2). Les Aigles de Carthage concluront ensuite la phase de groupes face aux Pays-Bas le 26 juin.

L'arrivée de Renard intervient dans un contexte particulièrement délicat pour la sélection tunisienne. Sabri Lamouchi a quitté ses fonctions après seulement une rencontre, une situation qui, selon plusieurs médias internationaux, constitue un cas inédit dans l'histoire de la Coupe du monde.

En cinq rencontres à la tête de la sélection, Lamouchi n'avait obtenu qu'une seule victoire, tandis que la Tunisie a subi deux lourdes défaites contre la Suède (1-5) et la Belgique (0-5), précipitant ainsi le changement de sélectionneur en plein Mondial.