La célébration de cette journée a été marquée par une confirmation de l'engagement de la Tunisie, sous les directives du Président Kaïs Saïed, à soutenir la présence de la femme et à redoubler d'efforts pour la promotion de la justice internationale et du multilatéralisme orienté vers la coopération pacifique.

La Presse -- Les femmes représentent actuellement 39,3% du corps diplomatique tunisien, et elles ont constitué 80% de la dernière promotion des secrétaires des Affaires étrangères tunisiennes, en nette hausse par rapport à 74% en 2025 et 50% en 2024.

C'est ce qu'a affirmé hier le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, en présence d'une pléiade d'ambassadeurs et de représentants consulaires tunisiens et étrangers dont la dernière promotion des secrétaires des Affaires étrangères, ainsi que des personnalités internationales, notamment des femmes, dont Rana Taha, coordinatrice résidente des Nations unies en Tunisie, Selma Haddad, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, et Anna Tetteh, envoyée spéciale du secrétaire général en Libye.

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Lors de son discours d'ouverture de cette journée de célébration sous le thème : «la femme dans la diplomatie : engagement continu et abnégation en faveur de la paix et du développement durable», le chef de la diplomatie tunisienne a insisté sur l'importance du dévouement des femmes dans l'action diplomatique tunisienne et son impact dans les efforts nationaux de construction de l'Etat moderne qui consacre l'égalité des genres, et confirmant le rôle pionnier de la Tunisie en tant qu'exemple de la consécration des droit de la femme et sa capacitation.

Dans ce sens, il a rappelé le rôle qu'ont joué plusieurs femmes diplomates tunisiennes dans cette perspective depuis l'indécence, mettant l'accent sur les directives données par le Président de la République, Kaïs Saïed, afin de soutenir la présence de la femme dans la diplomatie tunisienne. Dans ce sens, il a souligné qu'actuellement, la présence de la femme représente 37,9% dans les différents corps, et 39,3% parmi les diplomates tunisiens. Une présence féminine qui est en hausse permanente.

Nafti a, en outre, affirmé que la Tunisie continue de promouvoir la place des femmes au sein de son action diplomatique, tout en saluant les sacrifices de ces dernières afin d'honorer leurs engagements. Le ministre des Affaires étrangères a énuméré les actions dans lesquelles sont impliquées des femmes diplomates tunisiennes avec succès, dont la promotion de la paix, la sécurité, la résolution pacifique des conflits, et la promotion de la coopération internationale, tout en rappelant les différents actions dans lesquelles la Tunisie a joué un rôle pionnier au niveau régional et international pour promouvoir des actions multinationales et des résolutions onusiennes en faveur des femmes et du développement pacifique et durable.

En marge de la journée, le ministère des Affaires étrangères a organisé une exposition dédiée aux femmes pionnières de l'action diplomatique tunisienne.