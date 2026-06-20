Tunisie: L'adversaire - Le Japon, c'est du solide !

Convaincants jusque-là, les Samourais Bleus du sélectionneur Hajime Moriyasu croisent demain matin une sélection tunisienne qui est déjà dos au mur.

A l'Estadio BBVA de Monterrey, c'est une sélection japonaise jusque-là convaincante qui s'apprête à affronter les Aigles de Carthage. Et pour cause, pour leurs débuts dans cette Coupe du monde, les Japonais ont accroché les Pays-Bas dans les ultimes instants (2-2). Ce qui dénote une détermination sans faille et une endurance à toute épreuve. Cocher leur premier objectif dès leur 2e match dans cette phase de poules, les Japonais savent pertinemment qu'une victoire face à la Tunisie leur « entrouvrirait » les portes des seizièmes.

Mais pour y parvenir, il faudra y mettre les ingrédients, car les hommes d'Hervé Renard ont encore leur destin en main et n'ont nullement l'intention de se laisser doucher sans batailler jusqu'au bout. Le Japon, c'est du solide. Si l'on rembobine, l'on ne peut passer sous silence le fait qu'avant le match contre les Pays-Bas, les Samourais Bleus ont enchaîné six succès de suite en amical, battant des sélections huppées, telles que le Brésil (3-2) et l'Angleterre (1-0).

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Avec des milieux à tempérament offensif, à l'instar de Keito Nakamura et Daichi Kamada, une attaque redoutable avec Ueda en tête de gondole et Maeda qui se projette tel un avion furtif sur le couloir gauche, le Japon peut faire déjouer n'importe quelle sélection. Et face à la Tunisie, demain dès l'aube, le coach Hajime Moriyasu devrait quasiment reprendre les mêmes qui ont su accrocher la sélection Orange, quoiqu'il doive aussi composer avec l'absence de l'un de ses fers de lance offensifs, l'ailier droit Takefusa Kubo, surnommé le « Messi japonais ». Touché au genou gauche face à la Hollande, Kubo devra déclarer forfait face à la Tunisie, et le sélectionneur japonais va devoir trancher entre Takumi Minamino et Kaoru Mitoma pour prendre le couloir gauche.

Enfin, volet Onze pressenti, dans un plan de jeu en 3-4-3, devant le gardien Suzuki, Ito prendra le flanc gauche, Waranabe débutera à droite et Tanigachi occupera l'axe. Au milieu, avec le demi gauche, Nakamura, l'on retrouvera Doan à droite aux côtés des deux demis centraux que sont Kamada et Sano. Enfin, sur le front de l'attaque, avec la pointe Maeda, Ueda sera aligné sur le couloir droit et Minamino prendrait l'aile opposée. Détermination japonaise de valider dès aujourd'hui son passage aux seizièmes de finale, la rencontre s'annonce disputée.