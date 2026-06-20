Tunisie: Sécurité routière au Kef - Le gouvernorat déclare la guerre à l'anarchie urbaine et aux ralentisseurs hors normes

Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernorat du Kef passe à l'offensive pour endiguer l'insécurité routière. En effet, sous la présidence du gouverneur de la région, Walid Kaïba, la Commission régionale de la sécurité routière a tenu hier, vendredi 19 juin, une réunion de crise élargie au siège du gouvernorat associant municipalités, forces de l'ordre, services techniques et tissu associatif. L'objectif est d'enrayer la courbe des accidents à travers un arsenal de mesures structurelles et de terrain.

Routes sécurisées

La commission s'est d'abord penchée sur le diagnostic chiffré des points noirs routiers de la région. S'appuyant sur les récents audits de terrain menés par sa cellule technique, l'instance a validé une refonte lourde de l'infrastructure urbaine. Le plan d'action validé prévoit une réhabilitation des voies de circulation, la pose d'une signalétique verticale moderne, le renouvellement du marquage au sol et la modernisation du réseau d'éclairage public. Un accent particulier sera mis sur la mise en conformité des ralentisseurs : les dos-d'âne anarchiques seront purement détruits et réinstallés selon les normes d'ingénierie légale, tout en étant équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trottoirs libérés

L'autre volet majeur de cette feuille de route concerne la réappropriation de l'espace public urbain. La commission a ordonné le lancement d'opérations d'envergure pour libérer les trottoirs de la région. Les forces de l'ordre et les services municipaux sont sommés de verbaliser et de dégager sans délai l'occupation commerciale non autorisée ainsi que le stationnement anarchique des véhicules, qui contraignent quotidiennement les piétons à marcher sur la chaussée, s'exposant ainsi aux dangers du trafic.

Parallèlement au volet répressif, la commission mise sur la pédagogie, en ciblant en priorité les conducteurs de motocycles. Des campagnes de sensibilisation mobiles vont être déployées en urgence pour rappeler les dangers de la vitesse excessive et imposer le port obligatoire du casque de protection.

Le gouverneur Walid Kaïba a conclu la séance en exigeant une application stricte de ces directives et en insistant sur le fait que la lutte contre l'incivilité routière combinera désormais prévention citoyenne et mesures dissuasives inflexibles.

R.I