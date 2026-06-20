Tunisie: Sécurité routière au Kef - Le gouvernorat déclare la guerre à l'anarchie urbaine et aux ralentisseurs hors normes

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I.

Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernorat du Kef passe à l'offensive pour endiguer l'insécurité routière. En effet, sous la présidence du gouverneur de la région, Walid Kaïba, la Commission régionale de la sécurité routière a tenu hier, vendredi 19 juin, une réunion de crise élargie au siège du gouvernorat associant municipalités, forces de l'ordre, services techniques et tissu associatif. L'objectif est d'enrayer la courbe des accidents à travers un arsenal de mesures structurelles et de terrain.

Routes sécurisées

La commission s'est d'abord penchée sur le diagnostic chiffré des points noirs routiers de la région. S'appuyant sur les récents audits de terrain menés par sa cellule technique, l'instance a validé une refonte lourde de l'infrastructure urbaine. Le plan d'action validé prévoit une réhabilitation des voies de circulation, la pose d'une signalétique verticale moderne, le renouvellement du marquage au sol et la modernisation du réseau d'éclairage public. Un accent particulier sera mis sur la mise en conformité des ralentisseurs : les dos-d'âne anarchiques seront purement détruits et réinstallés selon les normes d'ingénierie légale, tout en étant équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trottoirs libérés

L'autre volet majeur de cette feuille de route concerne la réappropriation de l'espace public urbain. La commission a ordonné le lancement d'opérations d'envergure pour libérer les trottoirs de la région. Les forces de l'ordre et les services municipaux sont sommés de verbaliser et de dégager sans délai l'occupation commerciale non autorisée ainsi que le stationnement anarchique des véhicules, qui contraignent quotidiennement les piétons à marcher sur la chaussée, s'exposant ainsi aux dangers du trafic.

Parallèlement au volet répressif, la commission mise sur la pédagogie, en ciblant en priorité les conducteurs de motocycles. Des campagnes de sensibilisation mobiles vont être déployées en urgence pour rappeler les dangers de la vitesse excessive et imposer le port obligatoire du casque de protection.

Le gouverneur Walid Kaïba a conclu la séance en exigeant une application stricte de ces directives et en insistant sur le fait que la lutte contre l'incivilité routière combinera désormais prévention citoyenne et mesures dissuasives inflexibles.

R.I

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.