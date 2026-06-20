Tunisie: Blessés de la Révolution - La Fondation « Fidaa » fixe les modalités de la pension complémentaire

La Fondation Fidaa a officiellement fixé le montant, les conditions et les procédures d'octroi de la pension mensuelle complémentaire au profit des blessés de la Révolution.

Cette mesure concerne les agents publics titularisés, les salariés permanents ainsi que les professions libérales. Par ailleurs, l'institution a annoncé le maintien, pour une durée maximale de trois ans, du versement des pensions mensuelles aux bénéficiaires ayant lancé des projets économiques.

Dans un communiqué publié ce samedi, la fondation a précisé que la première mesure intervient en application des dispositions de l'article 19 du décret-loi n° 20 du 9 avril 2022, tel que modifié et complété par la loi n° 1 de 2025. Ce texte officialise l'attribution d'une pension mensuelle complémentaire pour les catégories professionnelles concernées parmi les blessés de la Révolution.

La détermination du montant de cette pension, ainsi que ses conditions d'accès, font suite à la finalisation des travaux de la commission médicale spécialisée de la Fondation Fidaa. Cette dernière s'est chargée de définir les taux d'incapacité physique permanente, tout en prenant en considération la situation socio-professionnelle des bénéficiaires et l'ampleur du préjudice corporel subi.

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S'inscrivant dans une démarche d'inclusion économique, d'encouragement à l'initiative privée et de renforcement de l'autonomie financière, la fondation a également activé les dispositions de l'article 30 du même décret-loi (modifié par la loi n° 1 de 2025). Désormais, les blessés de la Révolution ayant créé un projet économique après avoir perçu leur pension continueront à toucher leurs mensualités pour une période transitoire de trois ans maximum.

Objectif de la mesure : Garantir la sécurité financière des bénéficiaires en évitant une suspension immédiate de leurs revenus. Ce mécanisme vise à consolider leur stabilité sociale et économique, le temps que leurs projets entrent en phase d'exploitation effective et génèrent des revenus stables.

La Fondation Fidaa a conclu en indiquant qu'elle publiera, dans les prochains jours sur sa page officielle, la liste des documents et pièces justificatives requis pour permettre aux blessés concernés de finaliser leur dossier et de percevoir cette pension mensuelle complémentaire.

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