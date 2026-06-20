Tunisie: Le groupe Abdelaziz Makhloufi obtient le prix de la meilleure performance à l'export 2026

.Le groupe tunisien CHO Group, fondé par Abdelaziz Makhloufi, a été distingué par le Trophée de la meilleure performance à l'exportation lors des Trophées CCITF 2026, organisés à l'occasion du dîner de gala annuel de la Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso-Française (CCITF), tenu le 12 juin 2026 à Tunis.

L'événement, qui a réuni près de 300 invités issus des milieux économiques, institutionnels et diplomatiques, a mis à l'honneur les entreprises contribuant au dynamisme des relations économiques entre la Tunisie et la France. Cette édition 2026 a particulièrement valorisé les performances, l'innovation, l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises membres.

Temps fort de la soirée, les Trophées CCITF 2026 ont récompensé cinq entreprises dans différentes catégories : Valeo Tunisie pour l'entrepreneuriat français en Tunisie, Go Big Partners pour l'implantation tunisienne en France, CHO Group pour la performance à l'export, UBCI pour la responsabilité sociétale des entreprises, et THINKNEO comme meilleure startup.

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Le prix attribué au CHO Group vient consacrer un parcours industriel et commercial entamé en 1996 à Sfax, où l'entreprise a démarré avec un simple moulin à huile d'olive avant de devenir un acteur majeur de l'industrie oléicole à l'échelle internationale. Aujourd'hui, sa marque phare "Terra Delyssa" est distribuée dans plus de 50 pays, faisant du groupe l'un des principaux ambassadeurs de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés mondiaux.

Lors de la cérémonie, Abdelaziz Makhloufi a souligné que cette distinction est le fruit d'un travail collectif impliquant les agriculteurs, les techniciens et l'ensemble des acteurs de la chaîne de production. Il a rappelé que la réussite du groupe repose sur un engagement continu, depuis les oliveraies de Sfax jusqu'aux marchés internationaux.

La CCITF a, de son côté, salué la qualité des entreprises lauréates et des dossiers présentés, tout en remerciant les membres du jury pour leur engagement ainsi que les partenaires de l'événement pour leur soutien. La Chambre a également réaffirmé son rôle dans la promotion des échanges économiques entre la Tunisie et la France.

La soirée a été marquée par les interventions de M. Khelil Chaïbi, président de la CCITF, et de M. Manuel Bufala, chargé d'affaires de l'ambassade de France en Tunisie. Elle a également été ponctuée par des animations artistiques, dont la prestation du ténor tunisien Hassen Doss, contribuant à renforcer l'atmosphère conviviale de l'événement.

Au-delà des distinctions, cette édition 2026 des Trophées CCITF a illustré la vitalité de l'écosystème économique tuniso-français et la volonté commune de soutenir les entreprises les plus performantes et innovantes.