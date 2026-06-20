Tunisie: Hammamet - Journée de l'amitié tuniso-japonaise pour célébrer 70 ans de relations diplomatiques

Le complexe de la jeunesse de Hammamet organise, le samedi 27 juin, la Journée de l'amitié tuniso-japonaise, placée sous le thème « Ensemble, célébrons la diversité culturelle », à l'occasion du 70e anniversaire des relations entre la Tunisie et le Japon.

Organisé à l'initiative de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), cet événement se veut une occasion privilégiée de renforcer les liens d'amitié et de promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.

La manifestation vise à favoriser le dialogue interculturel, à consolider les valeurs de solidarité et à mettre en lumière un partenariat durable couvrant plusieurs domaines, notamment l'économie, l'éducation et le développement.

Au programme figurent des jeux et des activités interactives, des animations ludiques, ainsi que des ateliers de découverte consacrés aux costumes traditionnels japonais. Des espaces créatifs et artistiques seront également proposés, en plus de spectacles sportifs et culturels inspirés de la culture japonaise.

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La Journée de l'amitié tuniso-japonaise s'inscrit dans un cadre plus large de coopération bilatérale et de rapprochement entre les jeunesses des deux pays, à travers des initiatives culturelles et éducatives régulières.

Présente en Tunisie depuis 1975, la JICA constitue un acteur majeur du développement. Elle met en oeuvre des projets structurants dans le pays, notamment à travers des prêts, des dons et une coopération technique. Ses interventions couvrent des secteurs clés tels que les infrastructures, l'industrie, la gestion des ressources en eau et le développement économique.