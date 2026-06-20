Tunisie: Kébili - premières échographies cardiaques par voie transoesophagienne et cardioversion réalisées à l'hôpital

Pour la première fois dans le secteur public de la santé au sein du gouvernorat de Gouvernorat de Kébili, des examens de pointe ont été réalisés ce samedi matin, notamment une échographie cardiaque par voie transoesophagienne ainsi que des interventions de cardioversion pour traiter les troubles du rythme liés à la fibrillation auriculaire.

Ces actes médicaux ont été effectués à l'occasion d'une journée médicale organisée sous la supervision de la direction régionale de la santé, en collaboration avec les services universitaires de cardiologie et d'anesthésie-réanimation de l'hôpital régional, selon le directeur régional de la santé, Jawhar El Mekki.

L'échographie cardiaque transoesophagienne, désormais disponible à Kébili, constitue une avancée technique importante. Elle a été rendue possible grâce au renforcement du service de cardiologie de l'hôpital régional, doté d'équipements d'imagerie ultramodernes fournis par le ministère de tutelle. Cette technologie permet un diagnostic plus précis de certaines pathologies cardiaques complexes.

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Par ailleurs, des procédures de cardioversion pour la prise en charge des troubles du rythme, notamment la fibrillation auriculaire, ont également été réalisées pour la première fois dans la région. Ces interventions nécessitent une anesthésie générale et sont assurées au sein du service universitaire d'anesthésie-réanimation.

Le directeur régional de la santé a souligné que ces deux réalisations marquent une étape importante pour le système de santé public à Kébili. Elles s'inscrivent dans un processus de transformation des structures hospitalières régionales en services universitaires équipés de technologies de pointe et encadrés par des spécialistes.

Cette évolution permet désormais aux patients de la région d'accéder à des soins spécialisés sur place, sans avoir à se déplacer vers les hôpitaux universitaires des régions voisines, réduisant ainsi les coûts et les délais de prise en charge.