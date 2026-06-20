Tunisie: Le Japon multiplie par cinq les frais de visa à partir de juillet prochain

Le gouvernement japonais a décidé de relever de manière significative les frais de visa d'entrée à usage unique pour les ressortissants étrangers. À compter du mois de juillet prochain, ces frais passeront de 3 000 yens à 15 000 yens (environ 90 dollars), soit une hausse de cinq fois leur montant actuel.

L'annonce a été faite vendredi par le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, lors d'une conférence de presse. Il s'agit de la première augmentation des frais de visa au Japon depuis 1978.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par l'inflation et la dépréciation du yen, qui ont entraîné une hausse des coûts administratifs.

Le gouvernement japonais a également revu à la hausse les frais des visas à entrées multiples, qui passeront de 6 000 à 30 000 yens.

Malgré cette augmentation substantielle, Toshimitsu Motegi a assuré que cette mesure ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur le secteur touristique. « Nous ne nous attendons pas à ce que cette décision ait un effet immédiat sur le tourisme », a-t-il déclaré.