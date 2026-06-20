Tunisie: Le Japon multiplie par cinq les frais de visa à partir de juillet prochain

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le gouvernement japonais a décidé de relever de manière significative les frais de visa d'entrée à usage unique pour les ressortissants étrangers. À compter du mois de juillet prochain, ces frais passeront de 3 000 yens à 15 000 yens (environ 90 dollars), soit une hausse de cinq fois leur montant actuel.

L'annonce a été faite vendredi par le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, lors d'une conférence de presse. Il s'agit de la première augmentation des frais de visa au Japon depuis 1978.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par l'inflation et la dépréciation du yen, qui ont entraîné une hausse des coûts administratifs.

Le gouvernement japonais a également revu à la hausse les frais des visas à entrées multiples, qui passeront de 6 000 à 30 000 yens.

Malgré cette augmentation substantielle, Toshimitsu Motegi a assuré que cette mesure ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur le secteur touristique. « Nous ne nous attendons pas à ce que cette décision ait un effet immédiat sur le tourisme », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.