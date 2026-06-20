Tunisie: Facilitant la tâche aux recruteurs, l'Université de Carthage numérise la vérification des diplômes

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Université de Carthage franchit un cap décisif dans la sécurisation de ses titres académiques. L'établissement vient d'officialiser la mise en production globale d'une plateforme numérique de pointe exclusivement dédiée à la vérification et à la certification en ligne des diplômes universitaires.

Grâce au déploiement d'une plateforme électronique unique, l'institution tunisienne sécurise ses 280 cursus d'études. Ce dispositif permet aux recruteurs de valider l'authenticité des parchemins universitaires en temps réel.

Intégrée à la feuille de route de transformation digitale de l'institution, l'infrastructure précitée devient désormais l'unique canal légal pour authentifier les cursus des anciens étudiants.

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L'enjeu de cette modernisation est avant tout d'ordre sécuritaire. En digitalisant l'ensemble du processus de contrôle, l'Université de Carthage déploie une arme redoutable contre le fléau des faux diplômes. Ce guichet virtuel offre une transparence totale aux entreprises, administrations et recruteurs internationaux, qui peuvent auditer instantanément le parcours d'un candidat. Pour les diplômés, ce système fluidifie considérablement les démarches administratives d'embauche ou de poursuite d'études à l'étranger, tout en maximisant la valeur sur le marché du travail des certifications délivrées.

Fondée en 1988 sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université de Carthage s'impose comme un pilier de l'élite académique tunisienne. Son réseau de facultés et d'écoles d'ingénieurs s'étend sur un maillage territorial de cinq gouvernorats : Tunis, l'Ariana, Nabeul, Bizerte et Zaghouan.

Avec un catalogue de plus de 280 programmes couvrant les cycles de licence, master, doctorat et diplômes d'ingénieur, l'institution forme chaque année des milliers de cadres nationaux et internationaux. L'introduction de ce tiers de confiance numérique vient conforter son ambition : allier l'excellence de la recherche à la modernité des services administratifs.

 

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