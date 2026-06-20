Tunisie: Cancer - cCnq principaux facteurs de risque évitables

Le spécialiste en chirurgie oncologique et président de l'Association Nourane pour la prévention des cancers, le Dr Ghazi Jerbi, a indiqué samedi que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) identifie cinq principaux facteurs de risque à l'origine des cancers.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que ces facteurs sont le tabagisme, la consommation d'alcool, le surpoids, une mauvaise alimentation ainsi que la sédentarité et l'absence d'activité physique.

Le Dr Jerbi a souligné que l'interdiction de fumer dans les espaces publics dans plusieurs pays développés a permis d'obtenir des résultats significatifs en matière de santé publique. Il a rappelé que le cancer du poumon occupait auparavant la première place parmi les cancers les plus fréquents dans le monde, mais que son incidence a reculé après l'application de réglementations antitabac plus strictes, laissant désormais le cancer du sein en tête des diagnostics.

L'expert a appelé les autorités tunisiennes à renforcer l'application de la législation interdisant le tabagisme dans les espaces publics, estimant que cette mesure contribuerait à réduire les risques de maladies liées au tabac.

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Par ailleurs, il a relevé que les avancées scientifiques ont permis le développement de traitements innovants et efficaces contre plusieurs types de cancers. Toutefois, il a averti que leur coût demeure élevé, appelant les autorités à soutenir davantage l'industrie pharmaceutique tunisienne afin de favoriser l'accès à ces thérapies.