Tunisie: Cancer - cCnq principaux facteurs de risque évitables

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le spécialiste en chirurgie oncologique et président de l'Association Nourane pour la prévention des cancers, le Dr Ghazi Jerbi, a indiqué samedi que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) identifie cinq principaux facteurs de risque à l'origine des cancers.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que ces facteurs sont le tabagisme, la consommation d'alcool, le surpoids, une mauvaise alimentation ainsi que la sédentarité et l'absence d'activité physique.

Le Dr Jerbi a souligné que l'interdiction de fumer dans les espaces publics dans plusieurs pays développés a permis d'obtenir des résultats significatifs en matière de santé publique. Il a rappelé que le cancer du poumon occupait auparavant la première place parmi les cancers les plus fréquents dans le monde, mais que son incidence a reculé après l'application de réglementations antitabac plus strictes, laissant désormais le cancer du sein en tête des diagnostics.

L'expert a appelé les autorités tunisiennes à renforcer l'application de la législation interdisant le tabagisme dans les espaces publics, estimant que cette mesure contribuerait à réduire les risques de maladies liées au tabac.

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Par ailleurs, il a relevé que les avancées scientifiques ont permis le développement de traitements innovants et efficaces contre plusieurs types de cancers. Toutefois, il a averti que leur coût demeure élevé, appelant les autorités à soutenir davantage l'industrie pharmaceutique tunisienne afin de favoriser l'accès à ces thérapies.

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