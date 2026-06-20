Tunisie: Eau -Les barrages de Foussana débordent presque de leur capacité

Plusieurs barrages collinaires et lacs de montagne situés dans la délégation de Foussana, dans le gouvernorat de Kasserine, ont atteint un taux de remplissage de 100 % à la suite des dernières précipitations enregistrées dans la région, selon la Direction régionale du développement agricole de Kasserine.

Dans un communiqué, l'administration régionale précise que les services de la conservation des eaux et des sols sont intervenus en coordination avec la cellule d'encadrement agricole de Foussana ainsi que les autorités locales. Ces opérations ont permis d'assurer le suivi des ouvrages hydrauliques et de renforcer les interventions de conservation des eaux et des sols.

Ces actions ont contribué à mieux maîtriser les eaux de ruissellement et à améliorer la recharge des nappes phréatiques dans la région.

Par ailleurs, plusieurs infrastructures hydrauliques ont été nettoyées dans la zone de Foussana, selon le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime de Kasserine, Mohamed Hassan Al-Azhari.

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Les opérations ont concerné notamment le barrage de Charchara à Bouderias, le lac de Charchara à El Mezria, ainsi que le barrage de Btoum à El Briika. L'objectif est de garantir leur bon fonctionnement et de préserver leur capacité de stockage des eaux pluviales.