Tunisie: Championnats arabes d'athlétisme - Imen Saï décroche l'or à Ismaïlia

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le sport tunisien brille à nouveau sur la scène régionale. L'athlète tunisienne Imen Saï a décroché avec brio la médaille d'or lors de l'épreuve du 10 000 mètres marche. Cette performance s'inscrit dans le cadre des Championnats arabes d'athlétisme (1ère édition pour les U16 et 3ème édition pour les U23), qui se déroulent actuellement en Égypte jusqu'au 24 juin.

Cette consécration n'est pas une surprise : la jeune marcheuse, entraînée par le coach national Fathi Issaoui, avait déjà validé son billet pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme. Avec ce nouveau titre, elle confirme son excellente forme actuelle et sa capacité à faire flotter haut le drapeau tunisien lors des grandes échéances internationales.

Au total, la Tunisie est représentée à ce rendez-vous d'Ismaïlia par une délégation de 27 athlètes (12 garçons et 15 filles).

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