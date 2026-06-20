Afrique du Nord: Mondial 2026 - Le Maroc bat l'Écosse et grimpe à la 5e place du classement FIFA

La sélection marocaine a réalisé une excellente opération dans le groupe C de la Coupe du monde 2026 en s'imposant face à l'Écosse sur le score de 1-0, vendredi à Boston, lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Ce succès rapproche les Lions de l'Atlas de la qualification pour les seizièmes de finale.

Le Maroc a fait la différence grâce à Ismael Saibari, déjà buteur lors du match nul contre le Brésil (1-1), qui a inscrit l'unique réalisation de la rencontre. Solides défensivement et disciplinés dans leur organisation, les hommes de Walid Regragui ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final face à une équipe écossaise pourtant victorieuse de Haïti lors de son entrée en lice.

Avec quatre points récoltés en deux matchs après le nul contre le Brésil et cette victoire face à l'Écosse, le Maroc prend une option sérieuse sur la qualification avant son dernier match de groupe contre Haïti.

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Au-delà de son impact sportif dans le tournoi, ce succès a également eu des répercussions sur le classement mondial de la FIFA. Selon plusieurs médias spécialisés, le Maroc gagne une place au classement en temps réel et se hisse à la 5e position mondiale, soit le meilleur rang de son histoire. Les Lions de l'Atlas égalent ainsi la meilleure performance jamais réalisée par une sélection africaine, jusque-là détenue par le Nigeria en 1994.

Cette progression confirme la dynamique exceptionnelle du football marocain depuis plusieurs années et renforce le statut des Lions de l'Atlas parmi les principales nations candidates à un parcours ambitieux dans ce Mondial 2026.