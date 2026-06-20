Tunisie: Liste des plages où la baignade est interdite

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I.

Le ministère de la Santé a annoncé que 49 points de contrôle sur l'ensemble du littoral tunisien, soit environ 9 % des sites surveillés, présentent une qualité d'eau nécessitant d'éviter la baignade. Cette décision intervient dans le cadre du programme national de surveillance de la qualité des eaux de mer, mis en oeuvre pour garantir la sécurité des estivants.

Selon le ministère, les services spécialisés poursuivent des contrôles réguliers sur 539 points répartis sur tout le littoral. Ces opérations comprennent des inspections sur le terrain, des prélèvements d'échantillons et des analyses en laboratoire, conformément aux normes sanitaires en vigueur.

Les résultats récents montrent que la majorité des plages tunisiennes respectent les standards de qualité requis pour la baignade. Toutefois, certaines zones ont été classées comme non recommandées à la baignade en raison d'indicateurs sanitaires insuffisants, en attendant une amélioration de la qualité de l'eau et de nouvelles analyses.

Dans ce cadre, le ministère de la Santé met à disposition du public une liste actualisée des zones concernées afin d'orienter les citoyens vers les plages surveillées et considérées comme sûres durant la saison estivale.

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Les autorités sanitaires précisent que ce dispositif est réalisé en coordination avec les structures régionales, les municipalités et les services concernés. Les données sont régulièrement mises à jour en fonction des résultats des analyses et de l'évolution de la qualité des eaux.

Le ministère appelle les citoyens à respecter les recommandations sanitaires et à privilégier les plages contrôlées, afin de préserver leur santé et celle de leurs familles.

 

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