Tunisie: Route Nabeul-Kélibia - La fin des embouteillages se rapproche

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le projet de réhabilitation de la route régionale n° 27 (Nabeul-Menzel Temime) affiche un taux d'avancement global de 95 % pour ses deux premiers tronçons, a indiqué le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, lors d'une séance de travail tenue ce vendredi.

Présidant cette réunion consacrée au suivi du chantier, Zouari, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a précisé que le troisième tronçon, reliant Menzel Temime à Kélibia sur une distance de 9 kilomètres, a atteint un taux de réalisation de 40 %. Les difficultés foncières et les retards dans le déplacement des réseaux publics, qui entravaient le projet, ont été surmontés, selon un communiqué ministériel.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux en mobilisant tous les moyens nécessaires, tout en veillant à la qualité et au respect des normes techniques. Il a appelé à une coordination renforcée entre les parties prenantes pour lever les derniers obstacles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'inscrivant dans les priorités de l'État pour le gouvernorat de Nabeul, ce projet vise à désengorger un axe stratégique très fréquenté, surtout en périodes touristique et agricole, afin d'améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic.

Ont pris part à cette séance le chef de cabinet, le directeur général des ponts et chaussées, la présidente de l'unité de réalisation du projet, les représentants des entreprises en charge des travaux, ainsi que plusieurs cadres centraux et régionaux du ministère.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.