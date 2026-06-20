Tunisie: Route Nabeul-Kélibia - La fin des embouteillages se rapproche

Le projet de réhabilitation de la route régionale n° 27 (Nabeul-Menzel Temime) affiche un taux d'avancement global de 95 % pour ses deux premiers tronçons, a indiqué le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, lors d'une séance de travail tenue ce vendredi.

Présidant cette réunion consacrée au suivi du chantier, Zouari, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a précisé que le troisième tronçon, reliant Menzel Temime à Kélibia sur une distance de 9 kilomètres, a atteint un taux de réalisation de 40 %. Les difficultés foncières et les retards dans le déplacement des réseaux publics, qui entravaient le projet, ont été surmontés, selon un communiqué ministériel.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux en mobilisant tous les moyens nécessaires, tout en veillant à la qualité et au respect des normes techniques. Il a appelé à une coordination renforcée entre les parties prenantes pour lever les derniers obstacles.

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S'inscrivant dans les priorités de l'État pour le gouvernorat de Nabeul, ce projet vise à désengorger un axe stratégique très fréquenté, surtout en périodes touristique et agricole, afin d'améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic.

Ont pris part à cette séance le chef de cabinet, le directeur général des ponts et chaussées, la présidente de l'unité de réalisation du projet, les représentants des entreprises en charge des travaux, ainsi que plusieurs cadres centraux et régionaux du ministère.