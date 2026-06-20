Tunisie: Mondial 2026 - Renard veut une Tunisie « parfaite » face au Japon

Le nouvel entraîneur de la sélection tunisienne de football, Hervé Renard, a affirmé que l'équipe « s'est bien préparée » et que le groupe est « déterminé à aller de l'avant », lors de la conférence de presse tenue vendredi, à la veille du match contre le Japon, pour le compte de la 2e journée du groupe F, prévu dimanche à partir de 05h00 (heure tunisienne) au stade de Monterrey au Mexique.

"C'est un match très important. L'équipe s'est bien préparée, et il va falloir être parfaits collectivement et avoir une grande détermination pour affronter cette très bonne équipe du Japon", a-t-il déclaré.

S'agissant du gardien de but, il a indiqué que le nom sera connu demain. "Je dois veiller à ce que chacun dans le groupe reste concentré et déterminé. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire, peu importe qui jouera demain. C'est ce que j'appelle une équipe solide, avec un bon esprit de groupe".

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Revenant sur la situation de l'équipe, Renard a indiqué avoir trouvé des joueurs concentrés, à l'écoute et déterminés à tourner la page le plus rapidement possible. "Il faut revenir à des choses basiques mais essentielles en football, c'est à dire la rigueur, la discipline collective, et que chaque joueur de ce groupe de 26 soit déterminé à apporter quelque chose à l'équipe. Notre seule force demain, et notre seul espoir, ce sera le collectif. Contre le Japon qui a cette qualité, il faut qu'on soit à la hauteur".

Pour Renard, le plus important en Coupe du monde, ce n'est pas l'entraîneur mais les joueurs, la mobilité générale, la prise de conscience et la détermination.

"Il n'y a pas de magicien en football ; il y a du travail, de la préparation , et après, être bon et efficace au moment opportun », a-t-il souligné, ajoutant qu'il « faut être bien organisés, généreux dans l'effort, jouer comme une équipe déterminée à avancer ensemble, défendre et attaquer ensemble. C'est la clé du match de demain".

"J'ai dit aux joueurs qu'il va falloir être parfaits contre cette équipe japonaise, la respecter mais ne pas la craindre. Il y a des ressources à épuiser au fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir, donner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception".

Renard estime que ce Mondial est assez différent, avec des surprises même pour les équipes réputées fortes », citant l'exemple du match entre le Cap Vert et l'Espagne, "grand favori de la compétition", ou encore la performance de la RD Congo contre le Portugal, qui « nous donne de l'espoir.

"Quand vous êtes bien organisé, motivé et capable de rivaliser, vous pouvez réussir. Si on pensait qu'on ne pouvait pas gagner ce match demain, il vaut mieux rentrer à la maison", a-t-il lancé, ajoutant : "Nous sommes conscients de notre devoir. Il y a un esprit revanchard à aller chercher, et j'espère que cet esprit fera la différence".

Le capitaine Ellyes Skhiri a pour sa part déclaré que le dernier match a été compliqué, mais maintenant nous sommes tournés vers le futur. Nous préparons le match contre le Japon avec beaucoup de motivation et de concentration, et avec l'envie de montrer un meilleur visage.

Et d'ajouter : "Je suis évidemment conscient de l'erreur que j'ai commise lors du dernier match. Nous sommes des joueurs mais nous vivons également le football, et quand nous commettons une erreur, cela nous affecte personnellement. Maintenant, il y a deux options, soit je m'efface et je disparais petit à petit, soit j'assume mon erreur et j'essaye de rebondir au mieux ; et c'est ce que j'ai envie de faire : me rattraper et donner une belle performance".

Il a affirmé que tout le groupe est déterminé à avoir "une réaction d'orgueil et d'amour-propre" lors du match contre le Japon, en étant plus « discipliné et agressif.

De son côté, le sélectionneur de l'équipe du Japon, Hajime Moriyasu, a affirmé que le fait de disputer le 1000e match de l'histoire de la Coupe du monde constituait un moment charnière. "Cette rencontre sera sous les projecteurs en raison de sa portée symbolique. Nous veillerons à obtenir un résultat positif avec un rendement à la hauteur de l'événement. Le Japon a acquis une expérience accrue grâce à ses participations successives au Mondial, et cela vaut également pour ma personne, puisque je dirige la sélection japonaise pour la deuxième fois consécutive après le Mondial 2022, ce qui m'a permis d'acquérir des connaissances renouvelées sur le football de haut niveau", a-t-il déclaré.

Concernant le match attendu face à la sélection tunisienne, Moriyasu a expliqué : "L'équipe tunisienne possède des joueurs dotés de grandes qualités techniques et de compétences respectables. Par ailleurs, le changement intervenu à la tête de son staff technique avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur constituera un stimulant moral important pour les joueurs tunisiens afin de livrer une bonne prestation lors de cette confrontation".

Pour rappel, la Tunisie s'était lourdement inclinée face à la Suède (1-5) lors de