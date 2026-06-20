Tunisie: Avenue Bourguiba - 70 ans d'histoire militaire s'exposent au grand public

Le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a inauguré vendredi soir une exposition documentaire installée sur l'avenue Habib Bourguiba, au coeur de la capitale, à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'armée nationale (1956-2026).

S'exprimant à l'issue de la cérémonie, le ministre a indiqué que cette manifestation, ouverte au public pendant dix jours, permet de retracer l'évolution des capacités militaires et de la préparation opérationnelle des forces armées tunisiennes.

Selon lui, l'exposition met également en lumière les principales missions assurées par l'armée au cours des sept dernières décennies pour défendre le pays et contribuer à sa sécurité et à sa stabilité.

Le responsable a rappelé la participation de l'institution militaire à plusieurs projets de développement, notamment dans le sud tunisien, ainsi que son soutien au secteur de la santé, à la formation professionnelle et à la promotion du sport de haut niveau.

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Il a également souligné l'engagement de la Tunisie dans les opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations unies et de l'Union africaine, évoquant la participation de milliers de militaires tunisiens à plus de 25 missions internationales.

L'exposition comprend dix espaces consacrés aux trois armées - terre, mer et air - ainsi qu'à plusieurs directions spécialisées. Des équipements, maquettes, documents historiques et supports audiovisuels y sont présentés jusqu'au 28 juin.