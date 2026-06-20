Tunisie: L'Institut Pasteur mise sur l'innovation avec un partenaire japonais

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Institut Pasteur de Tunis et la Fondation Nishimura du Japon ont signé, vendredi, un accord de collaboration et de donation visant à soutenir les projets innovants à fort impact, renforcer le transfert technologique et accompagner les start-up issues de l'Institut.

L'accord prévoit un appui financier et une expertise spécialisée pour favoriser la valorisation des résultats de la recherche et l'émergence de nouvelles initiatives dans les domaines de la santé humaine, de la santé animale et de la biotechnologie.

À cette occasion, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a pris connaissance de plusieurs projets développés par les chercheurs de l'Institut. La directrice générale de l'Institut, Samia Menif, a souligné l'importance de cette initiative pour renforcer l'innovation, la valorisation scientifique et les partenariats internationaux.

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