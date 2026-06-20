Tunisie: La Grande Mosquée de La Manouba de nouveau ouverte aux fidèles

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Grande Mosquée de La Manouba a rouvert ses portes vendredi après l'achèvement de travaux de rénovation et de restauration, lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali.

Le ministre a salué les efforts déployés pour la réhabilitation de cet édifice religieux, mettant en avant son importance spirituelle et patrimoniale, selon un communiqué de son département.

La réouverture a coïncidé avec la prière du vendredi, à laquelle a pris part le ministre aux côtés des fidèles.

Dans son sermon, l'imam a abordé le thème de l'Hégire du Prophète, soulignant notamment les valeurs de prévoyance, de solidarité et d'attachement à la patrie, ainsi que la contribution des femmes à cet événement majeur de l'histoire de l'islam.

Des récitations coraniques ont été assurées à cette occasion par les imams Hassan Chaabini et Youssef Zouari.

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