Afrique: Médecins résidents - Seulement 48 heures pour s'inscrire au choix des stages

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la santé a ouvert, vendredi soir, à 20h00, la période d'inscription sur la plateforme numérique de choix de stage pour les étudiants en troisième cycle des études médicales.

Délai limite : Dimanche 21 juin à minuit. Lien d'accès : specialiste.msante.tn

Sont concernés les étudiants inscrits en troisième cycle, ayant réussi les sessions antérieures à 2026, et qui n'ont pas encore finalisé leur inscription.

La procédure suit une démarche en plusieurs étapes à respecter scrupuleusement, sauf pour les étudiants ayant déjà sélectionné leurs stages via la plateforme en décembre 2025.

Ceux-ci n'ont aucune démarche supplémentaire à effectuer. Leurs identifiants précédents restent valides.

Pour tous les médecins résidents, le ministère est formel : les instructions transmises via courrier électronique concernant les sessions de choix de stage sont contraignantes. Ces sessions se tiennent exclusivement en ligne, selon un calendrier fixé.

Pour tout problème technique, les étudiants concernés sont appelés à effectuer leur envois via l'adresse de contact suivante : specialite@rnc.tn

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