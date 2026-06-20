Tunisie-Japon - Où voir en direct le 1000e match de l'histoire du Mondial ?

La sélection tunisienne disputera dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin l'un des matchs les plus importants de son histoire récente face au Japon, à l'occasion de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre entrera dans les annales du football mondial puisqu'elle constituera officiellement le 1000e match de l'histoire de la Coupe du monde, depuis la première édition disputée en 1930.

Programmé au stade de Monterrey, au Mexique, le coup d'envoi sera donné à 05h00 du matin, heure tunisienne, dans une rencontre qui pourrait déjà s'avérer décisive dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Un rendez-vous historique pour la Tunisie

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La FIFA a officiellement attribué à cette affiche le statut symbolique de millième rencontre de l'histoire du Mondial. Cette dimension historique confère une portée particulière au duel entre les Aigles de Carthage et les Samouraïs bleus.

Pour la Tunisie, l'occasion est double : entrer dans l'histoire du football mondial tout en relançant ses ambitions dans la compétition. Face à un adversaire réputé pour sa discipline tactique et sa maîtrise collective, les hommes du sélectionneur tunisien devront montrer un tout autre visage.

Dans une phase de groupes où chaque point compte, cette rencontre pourrait avoir une influence majeure sur le classement final du groupe F.

Le Japon aborde ce rendez-vous avec l'ambition de confirmer ses bonnes dispositions, tandis que la Tunisie est appelée à réagir pour préserver ses chances de qualification. Une victoire permettrait aux Aigles de Carthage de se repositionner dans la course au deuxième tour, alors qu'un nouveau faux pas compliquerait considérablement leur situation.

Au-delà du résultat, le duel oppose également deux philosophies de jeu distinctes : la rigueur et la rapidité du football japonais face à l'engagement, à l'organisation défensive et aux transitions tunisiennes.

Une diffusion internationale importante

L'importance de la rencontre se reflète également dans son importante couverture télévisée à travers plusieurs pays.

Le match sera diffusé en direct sur : beIN Sports ar Max 2 (Moyen-Orient et Afrique du Nord), beIN Sports France 1 (France), DAZN Mundial (Espagne), Sport TV 5 (Portugal), SRF 2 (Suisse alémanique), RTS 2 (Suisse romande), RSI La 2 (Suisse italienne), ORF 1 (Autriche), Tipik (Belgique) et Sky Sport Allemagne 2 (Allemagne).

Cette large diffusion témoigne de l'intérêt suscité par une affiche qui dépasse le seul cadre sportif pour entrer dans l'histoire de la Coupe du monde.

Ainsi, entre l'enjeu sportif, la pression du résultat et la dimension historique du 1000e match du Mondial, Tunisie-Japon s'annonce comme l'un des rendez-vous majeurs de cette phase de groupes.