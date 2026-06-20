Madagascar: Fonction publique - L'indemnité de logement des fonctionnaires portée à 200 000 ar

À partir de juillet 2026, les fonctionnaires recevront une indemnité de logement de 200 000 ariary pour soutenir leur pouvoir d'achat face à la hausse du coût de la vie.

Le bulletin de paie des fonctionnaires connaîtra un changement à compter du mois de juillet 2026. Une indemnité mensuelle de logement de 200 000 ariary sera désormais intégrée au salaire des agents de l'État. L'annonce a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Ramiarison, à l'occasion de la signature de trois accords de coopération avec la France, organisée hier à Antaninarenina.

Cette indemnité a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et de les aider à faire face aux dépenses liées au logement. Le ministre a précisé que cette mesure est déjà inscrite et budgétisée dans la Loi de finances initiale 2026. Son application officielle débutera au cours du second semestre de l'année, à partir du mois de juillet.

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Selon une source auprès du ministère de l'Économie et des Finances, cette décision concerne l'ensemble des catégories de fonctionnaires en exercice. Le compte rendu du Conseil des ministres publié le 10 juin précise que cette indemnité s'appliquera aux fonctionnaires, aux agents des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu'aux organismes publics.

L'annonce a été favorablement accueillie par les agents de l'État, qui y voient une réponse, certes partielle, aux difficultés engendrées par la hausse du coût de la vie, en particulier les dépenses liées au logement.

Bonne initiative

Les enseignants bénéficient déjà d'une indemnité de craie de 135 000 ariary. Outre cela, ils bénéficient également d'une indemnité de logement de 200 000 ariary. « C'est une très bonne initiative. Le prix des loyers ne cesse d'augmenter et cette indemnité nous permettra de mieux faire face à nos charges mensuelles. Ce ne sera peut-être pas suffisant, mais c'est déjà un soutien important», confie Léonie Razafindraketaka, enseignante fonctionnaire.

Le même sentiment est partagé par de nombreux agents administratifs.

« Nous attendions cette décision depuis plusieurs années. Les 200 000 ariary ne régleront pas tous nos problèmes, mais ils amélioreront notre pouvoir d'achat, surtout pour ceux qui louent un logement», témoigne Vonjinirina, fonctionnaire.

Si les fonctionnaires bénéficient déjà de certaines mesures d'accompagnement, notamment des indemnités qui viennent renforcer leur revenu mensuel, la situation apparaît différente dans le secteur privé. En effet, de nombreux employés du secteur privé attendent encore la mise en application effective du salaire minimum d'embauche fixé à 300 000 ariary, dont le décret d'application reste un élément clé pour son entrée en vigueur réelle.