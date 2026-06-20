Madagascar: Basketball 3x3 / Challenger Runball - Les Ankoay 2 visent les Masters de Lausanne

Les Ankoay 2 visent une qualification pour les Masters de Lausanne lors du Challenger Runball de La Réunion. Vainqueurs à Maevatanàna, ils veulent confirmer leur progression sur le circuit FIBA 3x3.

Vainqueurs du Lite Quest de Maevatanana en mai, les Ankoay 2, portant le nom d'Antananarivo, s'attaquent à un défi d'un tout autre calibre au Challenger Runball de Saint-Denis de La Réunion les 27 et 28 juin. En ligne de mire : une qualification pour les prestigieux Masters de Lausanne.

Composée de Livio Ratianarivo, Kanto Arimanana, Hasina Rasolonandrianina et Cédric Andriatsimialona, la formation malgache arrive dans ce Challenger Runball avec l'ambition de poursuivre sa progression sur le circuit FIBA 3x3.

Les Malgaches ont décroché leur billet grâce à leur victoire au Lite Quest - Red River disputé à Maevatanana les 22 et 23 mai derniers. Lors d'une finale 100 % Ankoay, la bande à Livio (Ankoay 2) avait dominé les Ankoay 1, composés d'Elly Randriamampionona, Anthony Rasolomanana, Arnol Solondrainy et Marco Rakotovao, avant leur départ pour la Coupe du monde de Pologne, sur le score de 21 à 20.

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La rencontre avait tenu toutes ses promesses. Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, Livio Ratianarivo avait délivré les siens en inscrivant un panier à deux points dans les dernières secondes. Un tir spectaculaire, pris dans un angle difficile, qui avait fait basculer le match et offert le titre aux Ankoay 2.

Enjeu financier

Le contexte sera toutefois bien différent à La Réunion. Cette deuxième édition du Runball a changé de dimension en accédant au statut de Challenger, une catégorie supérieure qui attire des équipes plus expérimentées et des joueurs habitués aux rendez-vous internationaux.

Les Ankoay joueront contre Tan-Tan du Maroc et Alger d'Algérie en match de barrage pour entrer dans la poule A. Chaque rencontre comptera dans une compétition où le niveau de jeu s'annonce particulièrement élevé avec la présence de formations venues d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.

Au-delà du prestige du tournoi et de la prime, l'enjeu est considérable. Le vainqueur décrochera son billet pour les Masters de Lausanne, l'une des étapes les plus relevées du circuit mondial FIBA 3x3. Une qualification constituerait une nouvelle page dans l'ascension du basketball 3x3 malgache.

L'aspect financier n'est pas non plus négligeable. L'édition précédente avait distribué un prize money total de 20 000 euros, dont 10 000 euros pour les vainqueurs. Mais pour les Ankoay, l'objectif principal reste sportif : confirmer les progrès du 3x3 malgache et prouver que leur exploit de Maevatanana n'était pas un simple coup d'éclat.