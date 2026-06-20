Madagascar: Épidémie - Les autorités sanitaires signalent deux nouveaux décès

Le bilan de l'épidémie de la Mpox s'alourdit. Elle enregistre actuellement dix morts depuis son apparition à Madagascar en décembre dernier.

Deux nouveaux décès liés à la Mpox enregistrés à la date du 18 juin. « Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans résidant à Antalaha ainsi qu'un homme de 36 ans à Mahajanga », selon le Pr Diavolana Köcher Andrianarimanana, du Centre d'opérations d'urgence de santé publique (COUSP) lors de la présentation de la situation épidémiologique, hier.

Ces deux nouveaux décès portent à dix le nombre total de victimes enregistrées dans le pays. Parmi elles figurent un nouveau-né à Mahajanga, une fillette de trois ans à Antananarivo, un homme d'une cinquantaine d'années à Ambanja, un patient vivant avec le VIH/sida à Mahajanga, un jeune homme de 22 ans dans la région Analamanga, une femme de 38 ans dans la région Diana, une femme de 39 ans à Toliara, un jeune homme de 20 ans au CHU Andohatapenaka, une jeune femme de 22 ans résidant à Antalaha ainsi qu'un homme de 36 ans à Mahajanga.

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En l'espace d'une semaine, l'épidémie a ainsi emporté trois personnes, illustrant la persistance de la circulation du virus. Par ailleurs, le dernier bilan du 18 juin fait état de 27 nouveaux cas notifiés, dont 22 confirmés après analyses, ainsi que 13 patients déclarés guéris.

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Les données du COUSP national indiquent 405 cas positifs cumulés répartis dans 36 districts actifs au cours des quatre dernières semaines. Depuis le début de l'épidémie, Madagascar totalise 3 532 cas notifiés, dont 2 182 confirmés biologiquement et 1 617 personnes guéries.

Selon la porte-parole du ministère en charge de la Mpox, le Pr Diavolana Köcher Andrianarimanana, la maladie reste active et continue de se transmettre dans le pays. Elle insiste sur l'importance d'une prise en charge rapide des cas symptomatiques afin d'éviter les complications graves.

« Les personnes présentant des symptômes sont vivement encouragées à se rendre rapidement dans un centre de santé, car la Mpox peut être mortelle lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps », souligne-t-elle.

Elle recommande également aux patients de respecter strictement les consignes médicales et d'éviter toute sortie prématurée des structures de soins. Les groupes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants, les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques et les patients atteints de maladies chroniques, sont particulièrement invités à redoubler de vigilance.

Les autorités sanitaires encouragent la population à se faire vacciner. Elles encouragent l'ensemble de la population à se faire vacciner sans attendre, rappelant que la vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de se protéger et de limiter la transmission du virus.