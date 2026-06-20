Madagascar: Foire à Ambatondrazaka - Alaotra-Mangoro sort de l'ombre

La foire économique « Manandratra » se tiendra du 6 au 8 août à Ambatondrazaka. L'événement vise à dynamiser l'économie locale et à favoriser les partenariats entre acteurs économiques.

C'est une première. Une foire économique se tiendra à Ambatondrazaka, dans la région Alaotra-Mangoro, du 6 au 8 août. Il s'agit de la première édition de la foire « Manandratra », destinée, selon les organisateurs, à « mettre en lumière les richesses, les savoir-faire et les opportunités d'investissement de la région ». Lors d'une conférence de presse, organisée mercredi, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, Day Rabenony, président de la Chambre de commerce de la région Alaotra-Mangoro, a souligné l'importance de cet événement pour les opérateurs locaux.

« Pour la première fois depuis longtemps, la capitale de la région Alaotra Mangoro accueille une foire de cette envergure. L'événement constitue ainsi une opportunité majeure pour dynamiser l'économie locale, portée par près de dix huit mille entrepreneurs formels répartis dans les cinq districts (Ambatondrazaka, Moramanga, Amparafaravola, Andilamena, Anosibe An'ala)», explique-t-il.

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Plus d'une cinquantaine de stands seront disposés sur les lieux, avec une cinquantaine d'entreprises, de coopératives et d'opérateurs qui s'activeront pour nouer des partenariats stratégiques afin de sortir la région de l'ombre.

Atouts

Si, auparavant, la région Alaotra-Mangoro était connue pour être le grenier rizicole de la Grande Île, elle peut désormais diversifier ses atouts. Selon Joelina Hariniaina, directrice de la promotion des partenariats auprès du ministère du Commerce et de la Consommation, « l'objectif de cette rencontre est aussi de promouvoir les partenariats stratégiques pour développer le commerce intérieur et extérieur, mais aussi de permettre aux acteurs locaux de disposer d'une plateforme pour accentuer les échanges économiques».

Selon le tableau de bord de l'Institut national de la statistique (Instat), publiées en décembre 2025, en plus d'être l'un des principaux bassins rizicoles du pays, la région Alaotra-Mangoro se distingue par le développement des activités halieutiques et aquacoles, notamment à travers la production de tilapia du lac Alaotra, dont la variété locale est le Barahoan'Alaotra. « Cette filière représente un levier important de diversification économique, de création de revenus et d'amélioration des conditions de vie des ménages, tout en contribuant à l'apport nutritionnel de la population », souligne l'Instat.