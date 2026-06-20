Madagascar: Fête nationale - Un banquet présidentiel à Iavoloha ?

Une réception à Iavoloha après le défilé militaire ? La question s'impose. Hier, en milieu de matinée, le média d'information gouvernemental sur Facebook, Dépêche informative Taratra, a publié une annonce adressée à la presse, émanant de la direction de la communication de la Primature.

L'authenticité de cette note adressée à la presse est confirmée. Elle informe d'une procédure de demande d'accréditation pour les journalistes qui souhaitent prendre part à la couverture médiatique d'un événement à Iavoloha, après le défilé militaire, à Mahamasina. Le mot « Fanasana » est utilisé dans la note. En malgache, ce mot implique une invitation à une réception ou à un banquet. Pour l'heure, il n'y a pas de détail sur la forme de l'événement, ni sur la qualité et le nombre de ceux qui seront conviés à cet événement au palais d'État d'Iavoloha.

Par ailleurs, en milieu d'après-midi, l'annonce à la presse n'était plus visible sur la page de Dépêche informative Taratra. Selon les indiscrétions, l'événement prévu à Iavoloha après le défilé militaire ne fera finalement pas l'objet d'une couverture médiatique. Les sources n'indiquent cependant pas si le rendez-vous est maintenu ou non.

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La tenue d'un banquet présidentiel après le défilé militaire de la fête nationale était un rendez-vous étatique incontournable il y a quelques années. C'était notamment à cette occasion que le Chef de l'État prononçait son discours de célébration. Cependant, la pratique a fait face aux critiques de l'opinion publique, au motif qu'elle serait budgétivore, mais aussi qu'elle serait inappropriée étant donné qu'une partie de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire. Ainsi, le banquet présidentiel a été retiré des programmes des festivités d'indépendance depuis quelques années.