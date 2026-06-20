Madagascar: Technologie - La CCIA construit l'économie de demain

La Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA) souhaite accélérer la transformation numérique de l'économie malgache. Elle a lancé, le 19 juin à Antananarivo, une conférence consacrée à l'e-commerce et à l'intelligence artificielle (IA), en partenariat avec le Goticom et sous l'égide du ministère du Commerce et de la Consommation.

Placée sous le thème « E-Commerce, IA et Création de Valeur Ajoutée: Construire l'économie numérique de demain », cette rencontre réunit pendant deux jours les acteurs du secteur autour des opportunités et des défis liés aux nouvelles technologies.

L'objectif est d'identifier les leviers permettant d'exploiter l'intelligence artificielle et les outils numériques pour renforcer la compétitivité des entreprises, développer de nouvelles activités et soutenir la croissance économique.

Pour le vice-président du Goticom, Herizo Rakotondramanana, le choix de l'IA comme thème central répond aux profondes mutations du marché du travail.

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Capacités numériques

Si cette technologie peut transformer certains métiers, elle peut également favoriser l'émergence de nouvelles opportunités. « Les entreprises et les travailleurs doivent adapter leurs compétences face à ces évolutions », a-t-il souligné, en insistant notamment sur l'importance du développement du commerce électronique.

L'État entend également accompagner cette transition. Tahiry Rabenanahary, directeur général des Opérations et de la Vulgarisation des TIC au sein du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, a présenté plusieurs programmes destinés à renforcer les capacités numériques. Il a notamment cité le programme ASANAI, qui accompagne près de 1 000 jeunes, ainsi que Miary Digital, qui soutient plus de quatre-vingt-dix Petites et moyennes entreprises du secteur numérique.

De son côté, Tiava Rajonhson, directeur général du Commerce extérieur auprès du ministère du Commerce et de la Consommation, a rappelé l'importance stratégique de l'IA pour les secteurs productifs. Selon lui, une meilleure utilisation de ces technologies pourrait améliorer la production, faciliter les échanges commerciaux et renforcer la capacité des entreprises malgaches à accéder aux marchés extérieurs.