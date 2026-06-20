Madagascar: Immatriculation - Vingt mille véhicules enregistrés par an

Les Centres d'immatriculation (CIM) gèrent un volume important de véhicules. Environ 20 000 à 25 000 par an sont enregistrés dans tout le pays, selon son directeur d'appui et de coordination, Mieja Andriamparanony. C'était à l'hôtel Colbert, hier, lors du lancement national de la plateforme Informations sur la Situation Administrative des Véhicules (iSAVa), un projet développé en collaboration avec l'Unité de gouvernance digitale (UGD) et soutenue par le projet Prodigy, financé par la Banque mondiale.

Cette plateforme permet aux propriétaires de véhicules d'accéder facilement aux informations administratives relatives à leurs véhicules, de vérifier leur situation administrative et de bénéficier d'un service plus transparent, plus rapide et plus sécurisé. « Cette plateforme permet de tracer les véhicules faisant l'objet d'un gage ou d'une opposition. En cas de tentative de mutation ou de transfert de carte grise sous l'une de ces conditions, le système bloque automatiquement l'opération. La régularisation de la situation administrative et la levée des charges sont obligatoires avant toute nouvelle démarche de mutation. », poursuit-il.

Déployée progressivement à Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Toliara et Antananarivo après un test réussi à Fianarantsoa, cette plateforme s'étend désormais dans tout le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette mobilisation vise notamment à soutenir l'objectif d'atteindre plus de 76 730 utilisateurs actifs d'ici fin juin 2026, tout en renforçant la confiance du public dans les solutions numériques développées par l'État.