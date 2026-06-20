Madagascar: Circulation - Le projet de feux tricolores en stand-by

20 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les feux tricolores installés en centre-ville il y a trois mois restent inactifs.

Le projet est au point mort. Mais la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a l'intention de le poursuivre. « La commune hésite encore sur le mode d'alimentation à adopter : le réseau Jirama ou des panneaux solaires », selon une source interne, hier.

Le projet initial de la précédente équipe de la CUA prévoyait le déploiement de soixante-quinze feux de signalisation sur les axes majeurs de la capitale, reliant Ankorondrano et Antanimena à Ankadimbahoaka, en passant par Analakely et Anosy. Pour l'heure, seuls les équipements d'Analakely ont été posés. Un responsable de la commune confirme d'ailleurs qu'aucune nouvelle installation n'a été effectuée depuis.

Bien que ces feux tricolores soient jugés essentiels pour réguler le trafic, fluidifier la circulation et sécuriser la traversée des piétons, leur mise en service inquiète les professionnels. Des moniteurs d'auto-école soulignent en effet l'urgence de mener des campagnes de sensibilisation en amont. Selon eux, une grande partie des usagers ne maîtrise pas encore le code des feux, ce qui risquerait de provoquer des accidents au lieu de fluidifier la circulation.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.