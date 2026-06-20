Madagascar: Enseignement supérieur - L'étude de la langue japonaise ouvre des opportunités

20 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

L'Université d'Antananarivo, Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH), Département parcours anglais-japonais, en partenariat avec Sumitomo Corporation Antananarivo Office, a organisé hier l'événement « Japan Experience Sharing », dédié au partage d'expériences liées au Japon à Ambatobe.

Cet événement a réuni étudiants, volontaires japonais et intervenants ayant une expérience académique et professionnelle au Japon, avec pour objectif de favoriser les échanges et mieux faire connaître les opportunités d'études et de carrière au Japon.

Selon Solofoniaina Ambinintsoa Rakotomanana, responsable du parcours anglais-japonais et enseignant-chercheur, à l'université d'Antananarivo, Sumitomo Corporation soutient l'enseignement du japonais depuis 2016 à travers différentes actions, notamment l'octroi de bourses. L'objectif est de renforcer les liens en favorisant les échanges universitaires et professionnels.

La filière compte actuellement une quarantaine d'étudiants en première année du parcours anglais-japonais et une vingtaine dans le parcours malgache-japonais. Jusqu'à présent, une quinzaine d'étudiants obtiennent leur licence chaque année avant de poursuivre leurs études ou d'intégrer le monde professionnel.

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« J'ai déjà obtenu une bourse d'un an pour étudier la culture japonaise en 2020 et en 2022 j'ai également obtenu une bourse pour faire un Master. » témoigne Joseph Manarivo. Titulaire d'un master en langue japonaise, il souligne la qualité de l'environnement académique japonais, des bibliothèques et de l'immersion culturelle. Son ambition est désormais de devenir diplomate afin de contribuer au rapprochement entre Madagascar et le Japon, deux pays qui ont beaucoup à partager et à apprendre l'un de l'autre.

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