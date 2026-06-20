Madagascar: Rallye Jovena 8 - Mathieu devance de peu Olivier

Trois épreuves spéciales ont été au programme de la première journée de la 8e édition du Rallye Jovena, hier, marquée par le combat entre Mathieu et Olivier.

Un trio ASACM en tête. L'équipage du club ASACM, Mathieu Andrianjafy et Nathanaël au volant d'une Subaru Impreza, termine premier au terme de la première étape de la 8e édition du Rallye Jovena, hier. Trois épreuves spéciales ont été au programme de cette première journée. Le duo Mathieu-Nath a réalisé le deuxième meilleur temps lors de ces trois spéciales.

L'équipage Olivier-Ny Anjara sur Mitsubishi Evo X a été l'auteur du temps scratch lors des deux premières spéciales Anjeva-Masindray, longue de 7,140 km, empruntée à deux reprises en 05:33,1 à la première spéciale comme à la deuxième. Mathieu a été à 0:02,2 de retard à l'ES1 et à 0:04,3 à l'ES2.

La dernière spéciale de la journée, le super spécial spectateurs nocturne à Amoronakona, a été dominée par l'équipage Frédéric Rabekoto-Andry Tahina sur Mitsubishi Evo X qui a réalisé le meilleur chrono de 1:27,2. Mathieu le talonne à +0:01,3.

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Au cumul de temps à l'issue de la journée inaugurale, Mathieu a pris les commandes (12:41,2) devant Olivier (+0:02,3).

« Tout va bien jusqu'ici, rien à signaler pour la voiture. Les pistes d'Antananarivo restent les mêmes, poussiéreuses, lignes droites, certaines sont cassantes », a confié Mathieu Andrianjafy.

Dos à dos

Après les deux scratchs de la spéciale Anjeva-Masindray, Olivier s'est trompé de chemin au dernier virage juste avant de franchir la ligne d'arrivée du slalom à Amoronakona et a perdu du temps au manoeuvre. « Nous avons essayé d'imposer notre rythme. On s'est trompé de route, pas comme ce qui est indiqué dans le road book et on a pris un peu de retard », regrette Olivier.

Fred occupe la troisième place provisoire, en réalisant le troisième meilleur temps lors des deux premières épreuves spéciales et un temps scratch au slalom de nuit d'Amoronakona. « Nous sommes encore à la deuxième prise en main de la voiture. Nous essayons de monter petit à petit notre rythme », a mentionné Fred.

L'équipage mixte père et fille, Tahina et Fitia Razafinjoelina sur Subaru, finit au pied du podium, suivi du duo Esteban-Patou sur Subaru. Six épreuves spéciales sont au menu des concurrents ce samedi. La bataille entre le trio s'annonce encore de plus en plus électrique.

Parcours

Samedi 20 juin :9 h 23 (ES4) Betafo Ambohibaoladina-Miadamanjaka 1 (17,61 km)10 h 30 (ES5) CEG Androrohoro-Ankadindriana 1 (6,53 km)13 h 05 (ES6) Ankadinandriana-CEG Androrohoro 1 (6,73 km)13 h 21 (ES7) Miadamanjaka-Anjeva 1 (11,53 km)15 h 15 (ES8) Slalom Jovena 1 (1 km)17 h 45 (ES9) Slalom Jovena 2 (1 km)Dimanche 21 juin :8 h 23 (ES10) Betafo Ambohibaoladina-Miadamanjaka 2 (17,61 km)9 h 30 (ES11) CEG Androrohoro-Ankadindriana 2 (6,53 km)12 h 20 (ES12) Ankadinandriana-CEG Androrohoro 2 (6,73 km)12 h 36 (ES13) Miadamanjaka-Anjeva 2 (11,53 km)14 h 15 (ES14) Slalom Jovena 3 (1 km)Serge Rasanda