Madagascar: Eau potable - Les quartiers privés d'eau baissent

Finie la corvée d'eau ! Ce précieux liquide coule sans interruption dans des quartiers qui en ont si longtemps souffert. « Si le débit reste encore modéré, la disponibilité de l'eau 24h/24 change radicalement notre vie. Plus besoin de veiller la nuit pour remplir des récipients », témoigne une cliente de la Jirama aux 67 Ha, hier.

Depuis la mise en fonction de l'unité de compactes de traitement d'eau (UCT) de Mandroseza et du renforcement de la station Mandroseza II Bis, le gap d'eau a diminué. La proportion de quartiers en situation de pénurie d'eau est passée de 68% à 60%, selon la présentation de Ranto Rakotonjanahary, coordonnateur du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable (Paaep), financé par la Banque mondiale, lors de l'atelier de restitution du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Grand Antananarivo à l'horizon 2052 au Carlton Anosy, hier.