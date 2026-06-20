Madagascar: Eau potable - Les quartiers privés d'eau baissent

20 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Finie la corvée d'eau ! Ce précieux liquide coule sans interruption dans des quartiers qui en ont si longtemps souffert. « Si le débit reste encore modéré, la disponibilité de l'eau 24h/24 change radicalement notre vie. Plus besoin de veiller la nuit pour remplir des récipients », témoigne une cliente de la Jirama aux 67 Ha, hier.

Depuis la mise en fonction de l'unité de compactes de traitement d'eau (UCT) de Mandroseza et du renforcement de la station Mandroseza II Bis, le gap d'eau a diminué. La proportion de quartiers en situation de pénurie d'eau est passée de 68% à 60%, selon la présentation de Ranto Rakotonjanahary, coordonnateur du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable (Paaep), financé par la Banque mondiale, lors de l'atelier de restitution du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Grand Antananarivo à l'horizon 2052 au Carlton Anosy, hier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.