Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Disciples et Ajesaia se retrouvent

Le calendrier et les sites des matchs des huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar sont connus depuis le tirage au sort qui s'est déroulé hier au siège de la fédération, à Isoraka. Neuf clubs de la PFL disputeront cette étape, prévue le 5 juillet.

Par coïncidence, Disciples FC retrouvera Ajesaia en huitièmes. Ces deux équipes se sont affrontées, ce week-end, en quart de finale aller du championnat. L'équipe d'Antaninkatsaka s'est imposée sur le score de 1-0. Les deux formations se retrouveront encore samedi au By-Pass pour le quart de finale retour. En huitième de finale de la Coupe, Ajesaia recevra le club de Vakinankaratra et ce sont les Jaunes-Bleus qui choisiront le terrain.

Les seize équipes qualifiées ont été réparties en deux chapeaux de huit selon leur classement lors de l'édition 2025. Sept clubs du chapeau I, les mieux classés, recevront leur match à domicile. Le club champion en titre, Elgeco Plus, accueillera l'AS Valahara de Vakinankaratra au By-Pass. Cosfa accueillera pour sa part l'AS PTT à Betongolo. L'AS Sainte-Anne jouera à domicile contre la Clinique Zanantany. FC Rouge jouera à Betongolo contre Antimo Record d'Atsimo-Andrefana. Uscafoot recevra à Alarobia AFCA Sava. Deux équipes de la PFL devront quant à elles faire le déplacement. CFFA jouera son match contre Babangy FC à Fenoarivo-Atsinanana et Fosa Juniors FC affrontera Wagner FC d'Ihorombe chez lui.

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Après le tirage des rencontres, ceux tirés en premier lors du tirage des sites abriteront le match. « Les quarts de finale sont programmés le 12 juillet. Les dates des demi-finales et de la finale restent encore à déterminer. La Coupe devrait être bouclée avant le 20 juillet, date limite d'engagement pour la Coupe de la Confédération », souligne Helly Zafinimanga, président du département des compétitions.