Afrique: Auguste Raux, Head coach des BAREA Ladies - « Surclasser l'Afrique du Sud nous motiverait à aller plus loin »

interview

Madagascar s'est qualifié pour le second tour qualificatif des Jeux olympiques 2028. Les Barea Ladies avaient écarté les Bright Stars sud-soudanaises (2-1) au premier tour et affronteront les Banyana Banyana en octobre.

À tête reposée, comment trouvez-vous les matchs contre les Bright Stars sud-soudanaises ?

Nous pensions que le Soudan du Sud était à notre portée et ne nous poserait pas trop de problèmes. Or, ce pays dispose de bonnes équipes, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Nous l'avions confondu avec le Soudan du Nord et nous avons un peu sous-estimé cette équipe au match aller. Elle compte quelques expatriées qui évoluent en Australie et en Afrique du Sud. Au retour, nous avons donc dû opter pour une autre stratégie et consolider le moral des filles.

Qu'est-ce qu'il faut renforcer pour affronter l'Afrique du Sud ?

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Nous avons dit au directeur technique national que nous devions faire une préparation plus sérieuse. Les deux semaines avant le départ ne suffiront plus. D'ailleurs, les filles vont disputer le championnat national vers le mois de juillet et nous envisageons d'effectuer des regroupements toutes les deux semaines. Nous avons aussi demandé à la fédération de solliciter des expatriées. Un remaniement sera inévitable : environ quinze joueuses seront retenues sur les vingt-deux.

Madagascar aura-t-il la chance de se qualifier aux JO avec ces cinq tours qualificatifs ?

Faut-il rappeler que l'Afrique du Sud est championne en titre et que cette nation a déjà disputé le Mondial. La battre au prochain tour nous motiverait à aller plus loin. Ce duel contre l'Afrique du Sud sera l'étape la plus rude. Nous avons une chance d'aller le plus loin possible si nous travaillons bien. Il faut renforcer le travail sur la finition. Nous avons raté au moins trois buts tout faits contre le Soudan du Sud. Il faut surtout consolider la condition physique, puis revoir la tactique.

Vous avez auparavant entraîné de grands clubs masculins du pays ainsi que les Barea. Quels ont été vos apports à la sélection féminine ?

Mes assistants connaissent mieux les filles. Ils étaient plus proches d'elles. Avant le regroupement, je ne connaissais aucune d'elles, ni leur nom ni leurs capacités respectives. Ce que j'ai apporté, c'est la rigueur, surtout après le premier match. Les assistants étaient bien à l'écoute et les filles ont appliqué les consignes à la lettre. J'ai constaté que les filles peuvent travailler de manière plus intensive. L'anecdote, après le but de la qualification, c'est que les joueuses se sont ruées vers moi en pleurant de joie, ce que je n'ai jamais vécu avec les garçons (rires).