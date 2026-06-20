Madagascar: Festival Island - Toamasina unit Madagascar et La Réunion

Du 17 au 19 juillet, Toamasina devient un carrefour culturel où artistes malgaches et réunionnais se rencontrent autour de la musique, de la danse et de la solidarité.

Pour sa première édition, l'Island Vibes Festival s'installe à Toamasina avec une ambition claire : créer un véritable pont culturel entre Madagascar et La Réunion tout en valorisant la richesse des différentes ethnies malgaches. Organisé par Van Events Concept Prod, l'événement se veut également durable, avec une volonté de le pérenniser comme rendez-vous annuel et de développer des résidences artistiques entre les deux îles.

La programmation rassemble une vingtaine d'artistes malgaches, parmi lesquels Jack'Dad, Arnaah, Elidiot et Sacaté Boy, représentant du Sud-Est de Madagascar et révélé en 2023. Ce dernier prépare une nouvelle chanson portée par une réflexion sur l'avenir et la construction positive. Trois artistes internationaux viendront compléter l'affiche : Mickael Pouvin, MC Box et Fafass, aux côtés de danseurs, chorégraphes et musiciens de haut niveau, dont des pianistes et des violonistes.

Dimension humaine

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Au-delà de la scène musicale, le festival propose également des spectacles de danse, des danses traditionnelles et un défilé d'influenceurs. L'événement, prévu à l'Arena de Toamasina avec une capacité d'environ douze mille personnes par jour, se veut accessible et ouvert à tous les publics.

Les organisateurs insistent aussi sur la dimension humaine du projet. Ils rappellent leur attachement à Toamasina, où ils ont déjà mené des actions humanitaires, et affirment vouloir construire un événement « avec les gens de Toamasina et pour Toamasina ». Une partie des recettes servira par ailleurs à la reconstruction d'écoles détruites par le cyclone Gezana.

Entre diversité culturelle, collaboration artistique et engagement social, l'Island Vibes Festival s'impose comme une rencontre appelée à devenir un rendez-vous majeur dans la région de l'océan Indien.