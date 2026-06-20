Afrique: Coupe du Monde 2026 - La Mannschaft s'impose au bout du suspense face aux Éléphants (2-1)

L’Allemagne a décroché une précieuse victoire face à la Côte d’Ivoire (2-1), ce vendredi au Stade de Toronto, lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du Monde 2026. Arraché dans les derniers instants de la rencontre, ce succès permet à la National Mannschaft de conserver son fauteuil de leader et d’assurer sa qualification pour la phase à élimination directe.

Dès l’entame de la rencontre, les hommes d’Emerse Faé ont affiché de solides intentions. Bien organisés défensivement, les Éléphants ont opposé un bloc compact aux Allemands, réduisant les espaces et se montrant particulièrement efficaces dans leurs transitions rapides. Cette stratégie a longtemps contrarié les plans de la sélection allemande.

Après une dizaine de minutes équilibrées, l’Allemagne a progressivement pris le contrôle du ballon. Les partenaires de Kai Havertz se sont installés dans le camp ivoirien et ont multiplié les offensives, à l’image d’une frappe de Jamal Musiala qui a frôlé le montant de Yahia Fofana.

Malgré cette domination allemande, c’est la Côte d’Ivoire qui a ouvert le score à la 30e minute. À la suite d’une action initiée sur le côté gauche, Manuel Neuer a repoussé le danger une première fois, mais Franck Kessié a parfaitement suivi pour reprendre le ballon et inscrire son premier but dans la compétition.

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Menés au score, les Allemands ont accentué leur pression avant la pause sans parvenir à trouver la faille. Au retour des vestiaires, le sélectionneur allemand a procédé à plusieurs changements, notamment l’entrée de Nadiem Amiri, qui a apporté davantage de dynamisme au milieu de terrain.

La seconde période a confirmé la domination territoriale de la Mannschaft face à une équipe ivoirienne toujours menaçante en contre-attaque. Après plusieurs occasions, les efforts allemands ont finalement été récompensés à la 68e minute. Sur un centre venu du côté droit, Deniz Undav, fraîchement entré en jeu, a devancé la défense ivoirienne pour égaliser d’une reprise à bout portant (1-1).

Relancée, la rencontre s’est alors ouverte avec des opportunités de part et d’autre. Les Éléphants ont tenté de reprendre l’avantage afin de conserver leurs chances de terminer en tête du groupe, tandis que les Allemands ont continué à pousser.

Dans le temps additionnel, l’Allemagne a finalement trouvé la solution. Servi par une passe lumineuse de Felix Nmecha dans l’axe, Deniz Undav a contrôlé le ballon dos au but avant de se retourner et d’adresser une frappe puissante qui a trompé Yahia Fofana, offrant ainsi la victoire aux siens (2-1).

Grâce à ce succès, l’Allemagne valide son billet pour les seizièmes de finale et conforte sa première place dans le groupe E. De son côté, la Côte d’Ivoire conserve toutes ses chances de qualification mais devra impérativement réagir lors de son prochain match face à Curaçao.