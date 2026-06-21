Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 juin 2026

revue de presse

Mondial 2026 : Le Japon élimine la Tunisie (4-0)

La Tunisie a vu ses espoirs de qualification s’éteindre ce dimanche 21 juin 2026 à Monterrey, après une défaite cinglante face au Japon (0-4), pour le compte de la deuxième journée du Groupe F de la Coupe du monde 2026.

Battue 5-1 par la Suède pour son entrée en lice, la Tunisie avait choisi de se séparer de son sélectionneur français Sabri Lamouchi pour le remplacer par son compatriote Hervé Renard. Pour sa première sur le banc, Hervé Renard qui débute par une défaite, synonyme d’élimination dès la phase de groupes, a reconnu la supériorité de l’adversaire.

Après leur nul inaugural contre les Pays-Bas (2-2), les Nippons ont lors de ce match contre la Tunisie attaqué fort avec une ouverture du score dès la 4e minute par Daichi Kamada. Le Japon a doublé la mise par Ueda, Homme du match, à la 31e minute. Malgré des tentatives tunisiennes, la seconde période a confirmé la supériorité des Japonais, qui ont ajouté deux autres buts (69 et 83 e), scellant définitivement la victoire des Asiatiques et le sort des Aigles de Carthage. [Source Apanews]

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Africa CDC estime que le continent doit investir ses propres ressources dans la lutte contre Ebola

Le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré vendredi que le continent devait investir ses propres fonds dans la lutte contre Ebola. « Si cette épidémie avait touché l’Europe, les États-Unis ou d’autres continents, on aurait déjà mis au point un vaccin et un traitement », a déclaré le Dr Jean Kaseya, directeur général de l’Africa CDC.

Depuis le 15 mai, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 200 morts sur un total de 894 cas confirmés, avec jusqu'à 36 000 personnes ayant été en contact avec des malades.

On estime que le nombre de cas est plus élevé, car l'épidémie n'a été confirmée qu'avec plusieurs semaines de retard. [Source Africanews]

Santé numérique : Abidjan veut faire de la souveraineté des données un modèle régional

La deuxième édition du forum Intech Santé Médical Expo a réuni, du 18 au 20 juin, des délégations venues d’une quinzaine de pays, dont une forte délégation turque de 27 entreprises spécialisées dans les équipements et services hospitaliers. L’événement, né de la fusion entre Intech Santé et Medical Expo, s’inscrivait sous le thème « Ensemble pour une santé interconnectée et souveraine ».

Derrière cette formule se cache un enjeu concret. L’Afrique ne veut plus seulement importer des technologies médicales ou des plateformes numériques conçues ailleurs. Elle cherche à adapter, maîtriser et développer ses propres solutions, au plus près des réalités du terrain. [Source Afrik.com]

Fraude aux examens au Burkina : L’intelligence artificielle dans le viseur de la justice

Vingt-quatre candidats aux examens du BEPC et du BEP, session 2026, ont été jugés vendredi par le tribunal correctionnel de Bobo-Dioulasso pour fraude présumée. L’affaire, instruite par le parquet, met en lumière une pratique inédite au Burkina Faso : l’utilisation d’applications d’intelligence artificielle, telles que ChatGPT, Gemini ou Grok, pour générer des réponses aux épreuves. Deux filles figurent parmi les prévenus, qui risquent jusqu’à trois ans d’emprisonnement et trois millions de FCFA d’amende.

Les faits reprochés se sont déroulés les 2 et 3 juin derniers, en pleines épreuves écrites. Selon le réquisitoire, plusieurs modes opératoires ont été utilisés. Certains candidats auraient photographié les sujets dans les salles de composition avant de les soumettre directement à des outils d’IA générative installés sur leurs téléphones portables.

D’autres auraient transmis ces clichés à des complices restés à l’extérieur des centres d’examen, lesquels traitaient les demandes via les mêmes applications avant de renvoyer les réponses par messagerie. Les matières concernées couvrent un large spectre : français, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie et physique-chimie. [Source Africapresse]

Afrique : Face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale

Face à la multiplication des tensions commerciales, des conflits géopolitiques, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et du recul des financements extérieurs, la Banque africaine de développement (BAD) estime que l’Afrique doit accélérer son intégration économique pour renforcer sa résilience.

Dans son rapport Perspectives économiques en Afrique 2026, l’institution souligne que les crises internationales fragilisent des économies encore dépendantes des marchés extérieurs, malgré une croissance estimée à 4,4 % en 2025. Pour limiter cette vulnérabilité, elle appelle les États africains à privilégier des réponses collectives capables de soutenir durablement la croissance et les échanges. [Source GabonMediaTime]

TER, gare de Sébikotane et usine textile : Le chef de l’Etat sénégalais mise sur une économie de transformation locale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une tournée marquée par trois séquences fortes, illustrant la volonté des autorités de promouvoir une économie fondée sur la production locale, la transformation industrielle et la création d’emplois.

Le chef de l’État a d’abord emprunté le Train express régional (Ter) sur le nouveau tronçon reliant Diamniadio à l’Aéroport international Blaise-Diagne (Aibd), dont la mise en service est annoncée dans les prochaines semaines.

Il s’est ensuite rendu à Sébikotane pour procéder au lancement des travaux de la future gare de la commune, avant d’inaugurer l’usine AVCI Global Industrie, implantée à Diamniadio. [Source Le Soleil]

L'Algérie approfondit son partenariat avec l'Allemagne pour diversifier sa production énergétique

Les deux pays ont signé deux accords ces derniers jours à Alger. Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique, le premier vise à numériser et à moderniser le réseau électrique algérien. Le second, passé entre la société algérienne Sonatrach et l'entreprise allemande VNG AG, a pour objectif de développer les projets d'hydrogène vert de réduire les émissions de méthane dans le pays.

La coopération germano-algérienne en matière d'énergie passe à la vitesse supérieure. Ces derniers jours, deux accords ont été signés à Alger entre les deux pays dans le but de moderniser le réseau électrique et de densifier l'usage d'énergies vertes en Algérie. [Source RFI]

Afrique du Sud : Près de 730 000 dollars de cuivre suspect saisis à Johannesburg

La police sud-africaine a annoncé la saisie de cuivre présumé volé d’une valeur supérieure à 12 millions de rands dans une zone industrielle de Johannesburg. Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’un réseau criminel opérant à travers plusieurs frontières africaines pour acheminer et dissimuler l’origine du métal.

La police sud-africaine a annoncé la saisie de cuivre présumé volé d’une valeur supérieure à 12 millions de rands dans le secteur de City Deep, à Johannesburg, lors d’une opération menée jeudi par plusieurs services de sécurité. L’intervention a mobilisé des agents du renseignement criminel du Gauteng, d’Interpol, de la police des frontières, du commissariat de City Deep ainsi que des partenaires privés spécialisés dans la sécurité. [Source LSI Africa]

La filière karité mise sur la recherche scientifique pour se réinventer au Togo

Le Global Green Growth Institute Togo (GGGI) et l'Université de Lomé (UL) renforcent leur collaboration autour du développement de la filière karité, ressource stratégique pour l'autonomisation de milliers de femmes en milieu rural.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d’un projet financé par le Service forestier coréen (KFS).

L'accord prévoit l'accompagnement technique du laboratoire de botanique et d'écologie végétale de l'UL, qui développera de meilleures pratiques agricoles et des semences améliorées à haut rendement. [Source Togonews]

‎Djibouti et l’ITFC concluent un accord-cadre de 750 millions USD pour financer l’économie

‎La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) a conclu un accord-cadre de 750 millions de dollars avec la République de Djibouti afin de renforcer leur coopération en matière de financement du commerce sur la période 2026-2029. Cet engagement s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique qui unit l’institution et le pays depuis plusieurs années.

‎Dans le cadre de ce nouvel accord, l’ITFC mobilisera des ressources financières destinées à soutenir les priorités de développement de Djibouti. La coopération portera notamment sur des secteurs clés tels que l’énergie, la sécurité alimentaire, la santé ainsi que le financement du commerce au profit du secteur privé. [Source Financial Afrik]

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