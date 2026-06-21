Ile Maurice: Tourisme - Un milliard de roupies pour soutenir la transition vers un modèle plus durable

Le secteur touristique se porte bien, mais le gouvernement a choisi le Budget pour annoncer un virage stratégique.

Face aux mutations profondes du tourisme mondial, le gouvernement veut accélérer la mise en oeuvre des recommandations du Blueprint pour le développement touristique, documentcadre censé guider la diversification et la durabilité du secteur.

La préservation des lagons, des plages, de la biodiversité et des ressources naturelles reste affichée comme la priorité absolue. Mais elle s'accompagnera d'expériences sortant du seul cadre côtier : tourisme de nature, culturel, de bien-être et communautaire doivent gagner du terrain, dans une logique conciliant croissance économique et responsabilité environnementale. Rodrigues verra son caractère préservé, tout en gagnant en accessibilité grâce à la construction d'une nouvelle piste d'atterrissage.

Mesure phare du dispositif, des villages touristiques éco-intégrés seront développés dans plusieurs régions du pays. Pensés pour mettre en valeur le patrimoine culturel, la gastronomie, l'artisanat, l'histoire et l'agriculture locale, ils doivent inciter les visiteurs à s'aventurer vers l'intérieur des terres et à prolonger leur séjour au contact des communautés, faisant émerger de nouvelles activités économiques hors des zones hôtelières traditionnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette diversification s'accompagnera d'un effort de promotion renforcé à l'international. Maurice entend consolider sa présence sur ses marchés traditionnels, tout en investissant les marchés émergents, avec des campagnes mettant l'accent sur la culture insulaire, la durabilité, l'écotourisme et l'art de vivre mauricien plutôt que sur la seule promesse balnéaire. L'objectif : attirer une clientèle à plus fort pouvoir d'achat et faire progresser la dépense touristique moyenne.

Le gouvernement consacre un milliard de roupies à cette transformation, dont Rs 490 millions iront à la Mauritius Tourism Promotion Authority. Une rénovation de l'École hôtelière Sir Gaëtan Duval est également prévue pour répondre aux pénuries de maind'oeuvre et au déficit de compétences du secteur.

Enfin, un système d'e-visa sera introduit pour permettre aux ressortissants étrangers de déposer leur demande avant leur voyage, afin de réduire les files d'attente aux terminaux d'arrivée, tout en renforçant les contrôles liés à la sécurité nationale.

*****

Richard duval, ministre du tourisme : «Un Budget qui apaise et soulage»

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a salué un Budget qui «apaise et soulage», venant selon lui «contredire les oiseaux de malheur qui ont répandu la rumeur d'une hausse de la TVA». Il y voit avant tout «un Budget de solidarité», citant l'abaissement de la pension universelle de vieillesse à 60 ans et la réforme de la pension des élus. Sur le tourisme, il évoque le développement des Eco Integrated Tourism Villages, la rénovation de l'École hôtelière Sir Gaëtan Duval et une réforme de l'offre d'hébergement. Il a également souligné les mesures sociales en faveur des malades et des enfants, rappelant qu'à la différence de nombreux pays touchés par la guerre, Maurice n'a pas eu à relever sa TVA - un motif d'optimisme, selon lui, pour les Budgets à venir.

AHRIM : «Ce secteur reste un pilier stratégique mais doit se réinventer»

Shirin Gunny, CEO, et Stéphane Poupinel de Valencé, président de l'AHRIM.

«L'enveloppe d'un milliard pour la transformation touristique, dont 490 millions pour la Mauritius Tourism Promotion Authority, confirme la volonté d'accélérer la diversification du secteur au-delà du sea, sun and sand. Le tourisme dessine un modèle plus inclusif et plus durable, avec des retombées mieux réparties au niveau local. À Rodrigues, la nouvelle piste de Plaine-Corail renforcera l'attractivité, tout en préservant son identité. La modernisation de l'aéroport et les futurs e-gates amélioreront également l'expérience des visiteurs.

La National Shoreline Development Strategy et les Rs 4 milliards allouées à l'adaptation à l'érosion côtière permettront de réhabiliter 11,5 km de côtes sur 17 sites prioritaires, avec des solutions fondées sur la nature. Une approche qui protège à la fois les hôtels et les écosystèmes. Nous saluons aussi la relance de Maurice Île Durable et insistons sur la nécessité de prioriser les zones déjà menacées par l'érosion. Sur le positionnement de la destination, l'accent mis sur le marketing et la diversification des marchés est positif. L'objectif d'attirer une clientèle à plus forte valeur ajoutée et d'augmenter la dépense moyenne rejoint la stratégie de montée en gamme de l'offre hôtelière.

Enfin, la refonte de l'École hôtelière Sir Gaëtan Duval est une réponse bienvenue au manque de main-d'oeuvre et un levier pour renforcer l'attractivité du secteur auprès des jeunes. En conclusion, ce Budget pose des bases solides pour un tourisme plus résilient, diversifié et compétitif. Reste à transformer ces annonces en actions concrètes, dans un contexte de forte concurrence régionale.»