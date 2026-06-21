Ile Maurice: Pour moderniser le système - 2 220 recrutements et Rs 1,5 milliard

La santé est l'une des priorités du Budget 2026-2027. Réaffirmant son engagement à garantir des soins gratuits, accessibles et de qualité, le Premier ministre et ministre des Finances a reconnu les difficultés auxquelles fait face le système public, marqué ces dernières années par une dégradation des services et des conditions de travail.

Selon lui, les préoccupations des patients, des médecins, des infirmiers et des autres professionnels de santé sont légitimes et appellent des réformes profondes, axées sur la prévention et l'amélioration des résultats. Afin de renforcer les services publics, le gouvernement prévoit le recrutement de 2220professionnels médicaux et paramédicaux, dont des infirmiers.

Parallèlement, un Visiting Doctor Scheme, doté de Rs 40 millions, sera lancé afin de permettre à des consultants et spécialistes internationaux de haut niveau d'exercer dans les établissements publics. L'objectif est de réduire le recours aux traitements à l'étranger, sauf en cas de nécessité absolue.

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Des investissements sont également prévus dans la formation spécialisée, notamment pour 26 médecins dans les domaines de l'anesthésie, de la réanimation et de la radiologie, 30 autres en médecine d'urgence, ainsi que 32 technologues médicaux et 154 infirmiers appelés à se spécialiser en oncologie, soins intensifs, obstétrique, diabète et réhabilitation communautaire, entre autres.

Les conseils régionaux de santé des hôpitaux seront réorganisés afin d'y inclure des représentants des patients. La gestion des établissements hospitaliers sera désormais confiée à des hospital managers, dans le but d'améliorer l'efficacité des services et de réduire le gaspillage. Les professionnels de santé appelés à exercer des responsabilités administratives bénéficieront également de formations en gestion hospitalière et en politiques de santé.

Miser davantage sur la prévention

Le gouvernement entend faire de la prévention une composante essentielle du système de santé. Un vaste programme d'éducation à la santé sera introduit dans les écoles, tandis qu'une campagne nationale encouragera une alimentation saine, l'activité physique et une meilleure gestion du stress, de l'enfance jusqu'au troisième âge. Une enveloppe de Rs 40 millions sera par ailleurs consacrée au renforcement de la prévention et du traitement du diabète.

Face aux risques liés à l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, les autorités comptent intensifier les mesures de surveillance dans les communautés, aux aéroports et dans les ports. Le programme de lutte contre les moustiques sera renforcé grâce à l'augmentation du nombre de moustiques stériles relâchés chaque semaine, qui passera de 100 000 à 400 000.

La Public Health Act sera également amendée afin d'introduire des amendes fixes contre les dépôts sauvages et les pratiques favorisant la prolifération des rongeurs et des moustiques.

Moderniser les infrastructures

Le gouvernement investira Rs 1,5 milliard dans la modernisation et l'extension des infrastructures sanitaires. Parmi les principaux projets figurent la construction d'un nouvel hôpital SSRN, doté de facilités de recherche, l'établissement du premier Centre d'excellence Ayush en Afrique, la mise en place d'un laboratoire national de santé moderne, ainsi qu'une unité de dialyse dédiée à l'hôpital ENT.

De nouveaux services de neuroradiologie interventionnelle pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et des anévrismes seront également ouverts. Les autorités ambitionnent de positionner Maurice comme un pôle régional dans le traitement de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires.

Un Centre d'excellence en soins et recherche cardiométaboliques sera ainsi créé. Il offrira des services de diagnostic avancés, de prévention des maladies cardiaques et des services dédiés à la santé des femmes souffrant de troubles hormonaux et métaboliques. Un réseau national d'essais cliniques sera également mis en place afin d'améliorer l'accès aux traitements innovants.

Pour préparer le système de santé aux défis de demain, les professionnels du secteur et les futurs responsables cliniques recevront une formation en intelligence artificielle. Une unité spécialisée dans l'innovation et l'intelligence artificielle sera créée afin d'évaluer et d'intégrer en toute sécurité les nouvelles technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité des services et de renforcer la qualité des soins.

Le gouvernement prévoit également d'allouer Rs 30 millions supplémentaires à la recherche médicale afin de mieux répondre aux principaux défis sanitaires affectant la population mauricienne.

Amarjeet Seetohul, président de la Ministry of health employees union : «Le problème du manque de personnel reste entier»

«Le Budget prévoit le recrutement de 2 200 personnes, mais on ne sait pas exactement de quelles catégories il s'agit. Il est question de personnel médical et paramédical, mais sans plus de précisions. Or, le manque de personnel constitue aujourd'hui le principal défi auquel nous faisons face. Nous accusons déjà un déficit d'environ 1 500 soignants et aide-soignants. Pour nous, ce Budget ne répond pas pleinement aux défis majeurs du secteur de la santé. Il faudrait consacrer davantage de ressources afin d'offrir les meilleurs soins possibles aux patients. On annonce également la construction de nouveaux hôpitaux et la création de nouveaux départements. Mais qui va faire fonctionner ces structures ? Les bâtiments seront là, tout comme de nouvelles instances de gestion, mais la question des ressources humaines demeure. Sans personnel suffisant, il sera difficile d'assurer des services de qualité à la population.»