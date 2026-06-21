Ile Maurice: Les parlementaires ne percevront plus de pension après deux mandats

20 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le régulateur des pensions examinera également les pensions des fonctionnaires, des employés d'organismes statutaires et des agents publics qui ne sont pas alignées sur celles des autres secteurs.

Les parlementaires seront désormais à pied d'égalité avec les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils cotiseront individuellement au NPPF. L'âge standard de versement de la pension pour eux sera de 65 ans, soit l'âge légal de la retraite, et non plus simplement à l'issue de deux mandats.

Le président de la République, le vice-président, le Premier ministre et le vice-Premier ministre n'auront plus droit à des pensions d'État non contributives multiples. Ces pensions seront limitées à un maximum des deux tiers de leur salaire le plus élevé, déduction faite de toute pension privée et pension d'État contributive, le cas échéant.

Pour les hauts responsables publics dont les pensions sont soit en cours de versement, soit suspendues, la pension sera immédiatement déliée du PRB. Les augmentations futures seront alignées sur ce qui est proposé aux les fonctionnaires et aux travailleurs en général.

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Dès le 1eᣴ juillet prochain, les émoluments du président et du vice-président en exercice, ainsi que les pensions des présidents et vice-présidents sortants, et les pensions des conjoints survivants, seront entièrement imposables.

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