Ile Maurice: Une femme de 63 ans retrouvée morte dans sa chambre

Soobhowtee Jugessur, 63 ans, ouvrière dans une usine textile, a été retrouvée sans vie vendredi soir à son domicile de Mahatma Gandhi Road, à Petit-Raffray. Un homme, capté par les caméras de surveillance, est activement recherché par la police.

C'est une macabre découverte qu'a faite la nièce de la victime le vendredi 19 juin, aux alentours de 20 h 30. De retour à son domicile après un dîner en famille, la jeune femme ne parvient pas à retrouver sa tante. Inquiète, elle utilise un double des clés pour accéder à la chambre de cette dernière, située au rez-de-chaussée, et découvre Soobhowtee Jugessur gisant sur le sol, allongée, la tête posée sur un oreiller, inerte.

Les policiers dépêchés sur les lieux ont constaté une scène troublante. La victime portait un sari violet dont une extrémité était enroulée autour de son cou. La chambre présentait également des signes de désordre. Une serviette jaune se trouvait à proximité du corps.

Le Dr Mootoosamy, médecin du SAMU, a constaté le décès sur place. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN afin qu'une autopsie soit pratiquée. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison.

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L'enquête a rapidement progressé grâce aux images des caméras de vidéosurveillance installées au domicile. En visionnant les enregistrements, la nièce a aperçu un homme qu'elle ne connaît pas en compagnie de Soobhowtee Jugessur. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet individu serait la dernière personne à avoir été vue avec la victime.

La région n'étant pas couverte par le réseau de caméras Safe City, les investigations menées par les enquêteurs de la police de Goodlands s'annoncent plus complexes. L'enquête suit son cours.